本报记者 郁静娴

上海青浦区夏阳街道塘郁村党总支书记徐月萍（右一）向培训班学员介绍村庄治理经验。

沈 超摄（人民视觉）

湖北省来凤县旧司镇，班主任（前排右一）带领学员参观全国乡村治理示范村新街村。

田 根摄（人民视觉）

数据来源：中央农广校

前不久，湖北省来凤县农业广播电视学校迎来了全国农村实用人才带头人培训“乡村产业融合发展专题班”的100名学员。

近期，各地陆续开展各类农民教育培训项目。今年中央组织部、农业农村部将联合举办241期农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生等培训班（以下简称“带头人培训”）。

2006年以来，依托带头人培训项目，全国已累计培养22.68万名农村实用人才带头人。“带头人培训以更新理念、开阔思路和增强能力为核心，旨在针对性提升学员各方面技能素质，进一步发挥好农村实用人才带头人示范引领作用，强化乡村全面振兴人才支撑。”农业农村部人事司有关负责人说。

打造互动交流、资源共享、能力提升的多元化平台

来凤县农广校组织的这期培训班，共有来自湖北各地的100名青年学员参加。“以产业融合发展为主题，我们把培训对象确定为我州农村青年致富带头人，优先选择有志带动脱贫不稳定户发展的创业青年及返乡学子。”共青团恩施州委青少年发展与权益维护部部长邹琼慧介绍。

作为全国带头人培训的具体组织实施单位，中央农业广播电视学校和农业农村部农村社会事业发展中心，每年初都会了解各地的培训需求。

“每年既有对成熟班型的延续和优化，也有根据新形势新任务开设的新专题。”中央农广校有关负责人介绍，今年带头人培训延续“乡村产业发展、乡村建设、乡村治理”三大主题，同时新增粮食和重要农产品保供、农村集体经济发展以及学习运用“千万工程”经验等培训内容。

“今年的带头人培训有针对性地设计了16个专题班，力求实现‘培训一人，带动一村，拉动一片’。”农业农村部农村社会事业发展中心有关负责人介绍，学员由各地遴选推荐，同时择优吸收其他乡村人才培训项目学员参训，在避免同主题重复培训的前提下，彰显多层次和成长性。

从主题、规模到参训对象，精心组织的培训为学员搭建起一个实践实训、互动交流、资源共享、能力提升的多元化平台。

如何打开农产品销路，是许多学员面临的难点。

由上海市农广校组织的第六期农业经理人异地研学活动在来凤县同期举行。培训第三天，湖北汉川市久富生态农业家庭农场总经理、班长张久富在群里通知：“@所有人，19点在教室与上海学员交流学习，有产品的同学记得带上！”

交流会上，湖北宜昌市润生农业有限公司总经理彭高祥捧着一小罐羊肚菌样品，上台介绍，“我们这两年探索了‘菌稻轮作’和‘节能小拱棚’种植新技术新模式，去年带动60多户农民户均增收1万元。欢迎有意者来实地考察、合作。”当天晚上，他就收到了上海一家企业抛来的橄榄枝——500万元意向合作协议。

瞄准学员需求，各地在培训中注重产教结合。比如，新街村在村里的生产基地和农旅园区展厅，为学员产品设置展示区，帮助增加曝光机会。

“为帮助解决学员发展中的实际问题，培训期间专门安排1—2次展示和对接专题活动。”中央农广校有关负责人介绍，结合培训主题和学员需求，活动内容包括新型农业经营主体发展路演、基层党组织党建亮点分享、新技术和新品种展示推广等，促成学员间、学员与企业、专家等开展合作对接。

村庄是教室、村官是教师、现场是教材，学员学得会、用得上

9月22日—29日，2024年农村实用人才带头人培训国家乡村振兴重点帮扶县村党组织书记能力素质提升示范班在上海青浦区夏阳街道塘郁村举办，学员是从云南远道而来的100名村（社区）党支部书记。

这期培训班的第一节公共课，是复旦大学社会发展与公共政策学院教授赵德余的专题讲座，围绕新型农村集体经济高质量发展政策进行阐释解读。同一天的两节经验传授课，分别邀请了塘郁村党总支书记徐月萍介绍村庄多元化治理模式，以及上海太来果蔬专业合作社创始人王印分享“一棵菜”的经营理念。

秉承“村庄是教室、村官是教师、现场是教材”的培训模式，各地与时俱进、因地制宜创新优化授课方案。9月24日晚上，上海市农广校培训部主任周松良带着学员上了一堂生动的研讨交流课。

课上，有村支书提出困惑：“我们村里之前推出过原生态的红心鸭蛋，定价5块钱一枚，但市场始终打不开。”

以问题为导向，一言一语碰撞出火花。“带着农户干产业，一定要先探市场、再做产品。产品卖不出去，除了价格原因，还要反思市场定位。”周松良回应道。

“这次培训班，安排了党建引领促村民自治、村集体经济发展等课程。同时，选取上海部分乡村振兴示范村典型案例现场教学，有助于帮助学员提升乡村治理水平。”上海市农业农村委干部人事处一级调研员张漪说。

从课程设计到师资管理，带头人培训的含金量和规范化程度日趋提升。“培训总体上分为专题讲座、经验传授、现场教学、研讨交流4个板块，根据每期主题安排公共课、专题课和特色课。”徐月萍介绍，培训课上既有多年从事“三农”研究的专家解读政策，又有来自基层一线、了解学员难点痛点的带头人分享经验。

“每次开班前，我们都会统计学员的产业发展现状和需求。在此基础上完善培训计划，形成具体的教学方案，力求因材施教。”来凤县农广校负责课程计划编制、师资遴选和课件审核的教师田庆桂说。

“重庆秀山的‘村红’小伙，5秒钟卖出4万枚土鸡蛋”“丽江九色玫瑰小镇如何打造全产业链条”“贵州‘村BA’为啥那么火”……全国农广校共享师资、中央农广校乳山分校教师陈淑将各地乡村发展建设治理中形成的经验做法，转化为接地气的教学内容，她主讲的创业指导课备受学员欢迎。

推广参与式、启发式、互动式教学，引导教师多讲实例、少讲概念，多讲方法、少讲文件，越来越多的学员学得会、用得上。去年，学员对培训平均满意度达到99.62%，同比提升近2个百分点。

延长培训服务链条，引导学员在成长中更好发挥联农带农作用

来凤县胡氏蜂业专业合作社中蜂养殖基地，蜂蜜、蜂花粉、蜂蜡等产品在冷库里装箱待发。

合作社理事长胡燕平是2019年全国农村实用人才带头人培训学员。“培训为我们打开新视野，也让产品走出了大山。”翻看一张张合影，他感慨万千，“一开始我们选错了蜂种，20万元积蓄打了水漂。通过培训，重新学习技术和现代农业经营理念。”结业后，培训村的农园公司鼓励胡燕平带种蜂入股入社，帮助他投资新建蜂箱、对接客户。

如今，胡燕平不仅自己干出了名堂，还被选聘为农技推广科技示范户、中国农科院蜂产业骨干科技特派员。他的中蜂养殖基地成为来凤县农广校的农民田间实训基地，带动周边县市300多人稳定就业。

“一期培训结束后，由班主任、产业技术专家、乡土专家组建成跟踪服务团队，多渠道、多形式对学员进行集中回访，并统筹各方资源为学员提供支持。”中央农广校有关负责人介绍，目前每期培训班都遴选了5名以上示范带动能力强的优秀学员，开展为期3年的问卷跟踪，了解学员训后发展情况和培训需求。

强化跟踪服务，持续发挥优秀学员传帮带作用，带头人培训初步构建起以短期培训为起点、长期指导帮扶为延续的培育机制。

自2006年试点以来，相关部门持续加大投入力度，推动带头人培训规模逐年攀升。如何促进培训进一步提质增效？今年上半年，农业农村部人事司组织开展了带头人培训工作全覆盖调研。

“承担带头人培训任务的村庄已经成为各地乡村人才培养的重要阵地。”中央农广校有关负责人表示，将强化管理、指导和服务，鼓励引导这些村庄充分发挥自身优势，进一步强化发展特色、增强示范带动作用、完善培训保障条件，积极参与各层次各类型农业农村人才培养工作，逐步发展成为区域性人才示范培训中心。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经