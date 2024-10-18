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提升产品质量，强化产业支撑，优化市场营销，相信会有越来越多的农业品牌叫响大江南北，为乡村全面振兴注入源源不断的活力

2024年9月11日，习近平总书记在甘肃省天水市麦积区南山花牛苹果基地考察时指出：“乡村振兴关键在产业振兴。经过70多年培育发展，花牛苹果品牌更响亮了。”

花牛苹果是我国农业品牌建设的一个缩影。近年来，各地依托特色资源，大力推动品牌强农，农业品牌意识明显增强、数量快速增长、效益显著提升，形成了全国推进、多点突破、全面开花的发展格局。一批特色鲜明、质量过硬、信誉可靠的农业品牌深入人心，丰富消费者的餐桌的同时，有力促进农业提质增效、农民增收。

然而，也应看到，我国农业品牌多而不精、大而不强的问题依然存在，品牌竞争力影响力带动力仍有待提升。今年中央一号文件提出，鼓励各地因地制宜大力发展特色产业，支持打造乡土特色品牌。这就要求我们，进一步加强农业品牌建设，增强特色产业竞争力和综合效益。

质量是品牌的生命线，农产品的品质决定着品牌的含金量和生命力。适应城乡居民消费升级，各地要推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，提高农产品质量安全水平，打造更多优质品牌。加快绿色食品、有机农产品、地理标志农产品发展，持续增加绿色优质、营养健康农产品供给，不断提升品牌核心竞争力。要强化科技创新和监管工作技术支持，加快推进追溯体系建设，推行农产品全程质量控制，以高质量供给夯实品牌根基。

产得出、产得优，也要卖得出、卖得好。各地物产丰富，要用现代经营理念、标准、方式，加快把特色资源优势转化为产品优势、产业优势，打造更多农业“金字招牌”。创造新的消费场景，悬挂“禁止蕉绿”卡片的香蕉走上办公桌；不少优质农产品借助视频、直播等增强传播力，拓展销路。这些都启示我们，要适应新的消费特点，提升品牌营销和推广能力，更好推动品牌农产品“优质优价”。

强化全产业链支撑，让农业品牌“站得稳、走得远”。洛川苹果卖向全球、香飘太空，当地构建起县、镇、村三级物流配送体系，每天苹果外运能力超过3000吨；阳山水蜜桃品牌价值达8.43亿元，品种选育、土壤改良、病虫害防治，每个环节都倾注了无数心血与汗水。品牌贯穿农产品生产、加工、流通、消费全过程。打造一个品牌，带活一个产业，富裕一方农民，不可能一蹴而就，必须尊重农业发展规律和市场规律，产业链每个环节都要扎扎实实、久久为功。

农业品牌，是乡村产业振兴的鲜活注脚，也是农业现代化的重要标志。提升产品质量，强化产业支撑，优化市场营销，相信会有越来越多的农业品牌叫响大江南北，为乡村全面振兴注入源源不断的活力。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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