人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

浙江省仙居县

人才入乡，旅游升级

窦瀚洋 应启豪
2024年10月18日06:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“国庆长假，我们‘神仙画游’县域风貌样板区内的300多家民宿，一房难求，平时周末也常是接近满房状态。”浙江省仙居县旅游民宿产业协会会长杨勇介绍。

　　杨勇是当地“人才入乡”激励机制吸引下的返乡创业者。近年来，仙居县大力开展“人才入乡”行动，吸引2000余名大学生、农创客及7个整村运营团队，联手开发乡村特产、生态、人文等资源，助力乡村全面振兴。

　　随着越来越多的人来到乡村体验田园生活，乡村旅游成为“香饽饽”。拥有5A级旅游景区——神仙居等丰富旅游资源的仙居县察觉到了这一契机，鼓励入乡人才参与民宿、文创、休闲农业等发展，促进乡村旅游提档升级。

　　考虑到人才入乡创业面临的种种问题，仙居县探索实施“人才入乡一类事”集成服务改革，梳理企业开办、金融助力、法治护航等8大类67项增值服务“大礼包”，并在线上整合农业产业、文化旅游、乡村建设等领域力量成立创业“帮帮团”。为了帮创业者更好融入村庄，仙居县通过引导创业者与村集体合股、村民众筹参股等形式，打造“运营者+村集体+村民”的利益共同体，实现多方共赢。

　　“安逸自在、闲适烂漫的乡村生活，是一种接地气的诗和远方。加上这里创业环境好，我很愿意扎根这里。”2017年，从事房地产行业的方勇辞去工作，带着妻子来到仙居县白塔镇感德村，开办酒店，以周到的服务理念带动村内民宿产业升级发展，助力村集体经济增收，为村民提供就业岗位。

　　当前，仙居全县有650家民宿，总床位超过1万个，去年经营户户均收入达30万元，7.1万小农户通过入乡人才主导的民宿、电商等101个产业项目实现增收。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：商业银行对“白名单”项目要“应贷尽贷”
　　人民网北京10月17日电 （记者杜燕飞）“为做好房地产项目融资，保障房屋建成交付，金融监管总局会进一步优化完善房地产‘白名单’项目融资机制，做到合格项目‘应进尽进’，已审贷款‘应贷尽贷’，资金拨付‘能早尽早’。”金融监管总局副局长肖远企17日在国新办举行的新闻发布会上说。…
中国气象局：以科技创新引领和驱动气象高质量发展
　　科技兴则民族兴，科技强则国家强。 今年9月，中国气象局党组印发《深入学习贯彻全国科技大会精神加快推进气象科技能力现代化工作方案（2024—2030年）》（以下简称《方案》），围绕率先建成气象科技强国，聚焦加快推进气象科技能力现代化开展系统部署。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部