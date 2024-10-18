窦瀚洋 应启豪

“国庆长假，我们‘神仙画游’县域风貌样板区内的300多家民宿，一房难求，平时周末也常是接近满房状态。”浙江省仙居县旅游民宿产业协会会长杨勇介绍。

杨勇是当地“人才入乡”激励机制吸引下的返乡创业者。近年来，仙居县大力开展“人才入乡”行动，吸引2000余名大学生、农创客及7个整村运营团队，联手开发乡村特产、生态、人文等资源，助力乡村全面振兴。

随着越来越多的人来到乡村体验田园生活，乡村旅游成为“香饽饽”。拥有5A级旅游景区——神仙居等丰富旅游资源的仙居县察觉到了这一契机，鼓励入乡人才参与民宿、文创、休闲农业等发展，促进乡村旅游提档升级。

考虑到人才入乡创业面临的种种问题，仙居县探索实施“人才入乡一类事”集成服务改革，梳理企业开办、金融助力、法治护航等8大类67项增值服务“大礼包”，并在线上整合农业产业、文化旅游、乡村建设等领域力量成立创业“帮帮团”。为了帮创业者更好融入村庄，仙居县通过引导创业者与村集体合股、村民众筹参股等形式，打造“运营者+村集体+村民”的利益共同体，实现多方共赢。

“安逸自在、闲适烂漫的乡村生活，是一种接地气的诗和远方。加上这里创业环境好，我很愿意扎根这里。”2017年，从事房地产行业的方勇辞去工作，带着妻子来到仙居县白塔镇感德村，开办酒店，以周到的服务理念带动村内民宿产业升级发展，助力村集体经济增收，为村民提供就业岗位。

当前，仙居全县有650家民宿，总床位超过1万个，去年经营户户均收入达30万元，7.1万小农户通过入乡人才主导的民宿、电商等101个产业项目实现增收。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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