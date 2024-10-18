本报记者 祝大伟

“欣赏风光的同时不耽误上网晒照片、发视频，游客在民宿里也可以享受智慧生活，民宿生意越来越好。”杜欣员是黑龙江省大兴安岭地区漠河市北极镇北极村一家民宿经营者，她自豪地向记者展示民宿内的智慧家庭应用，“房间里安装了最新的移动全光WiFi路由器，我平时做网络直播一点都不卡。这个带屏幕的智能音箱可以实时互动、影音娱乐。”

北极村是我国最北端的边境临江村落，是国家5A级旅游景区。“这里的信息服务与全国同步。”北极村党支部副书记韩雪婷介绍，为打通大兴安岭地区发展的信息“大动脉”，中国移动智慧家庭运营中心和中国移动黑龙江公司大幅提升新型信息基础设施建设水平和沿边沿线网络服务能力，北极村在5G网络全覆盖的基础上，全力升级千兆光纤，推动乡村智慧旅游发展，也让乡亲们的生活变得更美好。

李春峰在北极村开了家拉面馆，他很享受村里的智慧生活。“我家是千兆网络，客人都说网速快。这个室内摄像头有30天视频回放功能，我给我妈安装了一个，随时查看老人在家情况。这些智能产品真是极大改变了咱们的生活。”

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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