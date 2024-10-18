本报记者 曹玲娟

周末，上海金山区廊下镇的“蘑菇小镇”迎来了一批批游客，上海联中食用菌专业合作社负责人丁文峰忙得不可开交。“一到节假日，我们蘑菇生产基地的参观就会排满，每天要接待上千名游客。”

从传统草棚到工厂化菇房，近年来联中合作社不断发展壮大，去年年产双孢菇2万吨，吸纳从业人员600余人。“我们的产业能不断做大，跟金融支持密不可分。”丁文峰感叹。近日，合作社又获得了邮储银行上海金山区支行一笔贷款，可以进一步扩大生产规模。

“我们精准把握客户需求，并提供陪伴式服务。”邮储银行上海金山区支行客户经理曹斌说，2019年底他了解到，联中合作社因扩大经营规模面临流动资金压力，他迅速为合作社申请到1000万元贷款。截至目前，该行共为联中合作社发放5次贷款，总金额达3900万元，助力合作社营业收入4年实现翻番。

金融活水精准滴灌，小蘑菇撑开“致富伞”。各金融机构主动服务，累计为“蘑菇小镇”发放贷款超2亿元。目前，小镇吸引了近30家食用菌企业落户，还开发了一系列蘑菇主题旅游线路，促进农文旅融合发展。去年“蘑菇小镇”蘑菇产业产值达2.35亿元，亩均产值达到200万元，入选上海市特色小镇。廊下镇跻身首批国家农业产业强镇，还在进博会上亮相。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经