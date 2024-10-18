人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“蘑菇小镇”活力足

本报记者 曹玲娟
2024年10月18日06:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　周末，上海金山区廊下镇的“蘑菇小镇”迎来了一批批游客，上海联中食用菌专业合作社负责人丁文峰忙得不可开交。“一到节假日，我们蘑菇生产基地的参观就会排满，每天要接待上千名游客。”

　　从传统草棚到工厂化菇房，近年来联中合作社不断发展壮大，去年年产双孢菇2万吨，吸纳从业人员600余人。“我们的产业能不断做大，跟金融支持密不可分。”丁文峰感叹。近日，合作社又获得了邮储银行上海金山区支行一笔贷款，可以进一步扩大生产规模。

　　“我们精准把握客户需求，并提供陪伴式服务。”邮储银行上海金山区支行客户经理曹斌说，2019年底他了解到，联中合作社因扩大经营规模面临流动资金压力，他迅速为合作社申请到1000万元贷款。截至目前，该行共为联中合作社发放5次贷款，总金额达3900万元，助力合作社营业收入4年实现翻番。

　　金融活水精准滴灌，小蘑菇撑开“致富伞”。各金融机构主动服务，累计为“蘑菇小镇”发放贷款超2亿元。目前，小镇吸引了近30家食用菌企业落户，还开发了一系列蘑菇主题旅游线路，促进农文旅融合发展。去年“蘑菇小镇”蘑菇产业产值达2.35亿元，亩均产值达到200万元，入选上海市特色小镇。廊下镇跻身首批国家农业产业强镇，还在进博会上亮相。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：商业银行对“白名单”项目要“应贷尽贷”
　　人民网北京10月17日电 （记者杜燕飞）“为做好房地产项目融资，保障房屋建成交付，金融监管总局会进一步优化完善房地产‘白名单’项目融资机制，做到合格项目‘应进尽进’，已审贷款‘应贷尽贷’，资金拨付‘能早尽早’。”金融监管总局副局长肖远企17日在国新办举行的新闻发布会上说。…
中国气象局：以科技创新引领和驱动气象高质量发展
　　科技兴则民族兴，科技强则国家强。 今年9月，中国气象局党组印发《深入学习贯彻全国科技大会精神加快推进气象科技能力现代化工作方案（2024—2030年）》（以下简称《方案》），围绕率先建成气象科技强国，聚焦加快推进气象科技能力现代化开展系统部署。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部