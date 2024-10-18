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东方雨虹亮相2024中国国际屋面和建筑防水技术展览会

2024年10月18日08:29 | 来源：中国网
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原标题：东方雨虹亮相2024中国国际屋面和建筑防水技术展览会

10月16日，由中国建筑防水协会主办的以“新赛道 新动能——纵览全体系建筑防水系统解决方案”为主题的2024中国国际屋面和建筑防水技术展览会，在上海国家会展中心开幕。作为建筑建材系统服务商，东方雨虹以多展位联动形式，集中展示产品力、服务力、品牌力，吸引来自海内外众多专家、展商、客户驻足观摩、洽谈咨询。

开幕式上，东方雨虹控股集团副董事长兼控股集团总裁许利民受邀出席，住房和城乡建设部科技与产业化发展中心首席研究员刘敬疆、中国建筑防水协会秘书长朱冬青、美国屋面工程协会主席道格·邓肯、德国屋面工程协会主席迪克·博威科、国际屋面联合会前主席、现董事瓦尔特·比西格、中国建筑防水协会副会长钱林弟共同为展览会开幕剪彩。

此次展会，东方雨虹携天鼎丰、德爱威、虹嘉、华砂、壁安、金丝楠膜、瓦屋面、虹昇、虹石等多个子品牌，全方位、多角度展现建筑建材系统服务商的专业力量与综合实力。

在展位上，东方雨虹秉持“一超九强+专项领域”的核心理念，全面系统地展示建筑防水、砂浆粉料、建筑涂料、运动地坪、混凝土防腐、金属涂装等重点业务领域的创新产品、应用技术及其配套系统服务。从建筑外墙防水系统、民用建筑地上空间防水系统、TPO单层屋面机械固定系统、HDPE产品系统解决方案、雨虹桃花源零坡度有组织防排蓄水系统、轨道交通防水系统，到运动地坪系统解决方案、虹昇新能源屋面系统解决方案、橡胶密封止水系统、虹象875智能装备、轻质瓷砖粘结剂、砂浆粉料五大产品体系、外墙涂料、工业地坪……安全高效、专业可靠的建筑建材系统解决方案，不仅充分展现东方雨虹作为建筑建材系统服务商的创新成果与品牌实力，更高度诠释出企业对建筑安全的执着追求以及对品质生活的深度理解。

在展位上，天鼎丰、金丝楠膜、虹石三品牌联展，携臻品亮相。其中，天鼎丰展出具有自主知识产权“一步法”生产的聚酯纺粘针刺胎基布、玻纤增强型聚酯长丝胎基布，以及广泛应用于机场工程、公路工程、铁路隧道、水利工程、环境保护工程等领域的高强粗旦聚丙烯纺粘针刺土工布；金丝楠膜集中展示集外观、性能、复合等方面综合优势为一体的FK防潮膜、CPP离型膜、HDPE热熔膜等系列产品；虹石重点展示具有突出性能优势，并广泛应用于防水涂料、瓷砖胶、腻子粉、保温砂浆等多个领域的VAE乳液及胶粉。展位现场气氛火爆，吸引来自世界各地的展商、客户驻足参观、互动交流。

展位上，雨虹胶业携东方雨虹、硅科、凌志、绝密全系列胶粘剂品牌，以及门窗幕墙解决方案、家装系统解决方案亮相，全系列、全方位展现雨虹胶粘剂的专业实力与品牌魅力。展位现场人潮涌动，热闹非凡。工作人员现场结合参展产品、实物模型，为海内外客商朋友了解雨虹胶业的产品品质、技术优势、专业系统提供了便捷、高效、人性化的服务，获得高度赞誉。

在展位，东方雨虹瓦屋面集中展示与不漏屋面、超低能耗建筑屋面、光伏屋面、组装式屋面、整体屋面系统领域息息相关的创新产品、应用技术及其配套系统服务，包括混凝土瓦、陶瓦、沥青瓦、彩石金属瓦、虹伏·光伏瓦、全品类高品质瓦屋面系统，以及专业设计与施工等，多维度展现“专业、高效、安全、可靠”的发展理念。现场人流如织，沟通洽谈络绎不绝。

展会首日，东方雨虹四大展位凭借丰富的产品集群、成熟的解决方案、精彩的现场活动以及精美的展位设计脱颖而出，成为全场火爆焦点。不仅向海内外客商全方位展示产品服务“硬实力”，更向世界传达企业对于品质、理想以及全球化发展的恪守与追求。

(责编：董童、李源)
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