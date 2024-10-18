人民网记者 王绍绍

无人机工厂内一条条全自动生产线平稳运行、智慧系统全方位观测矿井工人安全情况、AI让工厂实现了信息共享……当下，随着大数据、云计算、人工智能等领域的快速发展，制造业转型升级加速发展，不断迈向高端化、智能化、绿色化，日益涌现出新业态和新模式。

近期，国家统计局服务业调查中心与中国物流与采购联合会联合发布了最新的中国采购经理指数（PMI）。数据显示，9月份，制造业PMI为49.8%，较上月上升0.7个百分点，标志着制造业景气度回升。其中，高技术制造业和装备制造业的表现尤为亮眼，PMI分别达到53%和52%，较上月分别上升1.3和0.8个百分点，新动能、新优势持续壮大，为制造业的转型升级提供了有力支撑。

截至2023年底，我国制造业重点领域数字化水平加快提升，关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达62.2%和79.6%。“从成效上来看，大飞机、新能源汽车、高速动车组等领域示范工厂产品研发周期缩短30%，生产效率同步提升近30%。制造业企业插上‘数字翅膀’后，比同类企业飞得更快、更有效率。” 工业和信息化部相关负责人介绍。

近年来，我国制造业转型升级驶入“快车道”，智能化、数字化水平不断提高。在浙江余姚的一家新能源汽车生产车间，一辆新能源汽车从开始到完成只需要短短八十秒。零件部分，利用全自动供料系统，根据不同车的型号进行不同的配件分配，一一对应地自动将零件送到产线工人手边，大大提高了生产效率；固定部分，利用全自动机械臂进行拧螺丝，机器人的数字化传感器能够实时对拧螺丝的扭矩、角度和时间进行监测，生产数据实现全程记录，真正做到每一颗螺丝钉都可溯源；焊接和冲压工序也都实现了全流程100%自动化，充分展现了智能化制造业的“中国速度”。

“智造”不仅有效提高了生产效率，同时也为产业转型升级和持续发展提供了基础和可能。湖南一家传统“老”盐厂，积极推进数智化赋能传统制造，利用“AI＋大数据”模式，采用在线采集数据、自动生成结果，实现了降“本”增“效”，让传统产业焕发“新”机；福建一家纺织企业，通过智能协同作业、智能仓储、精准配送的三位一体的智能模式，生产出创新工艺与材料结合的高质感产品，打造时尚新风尚。

“应加快数字经济与传统产业深度融合发展，全力推进产业数字化和数字产业化，加速推进企业数字化、智能化，全面提升制造业核心竞争力。”业内专家表示，要进一步加大要素保障力度，瞄准企业需求，“搭桥铺路”助力企业拓市场、扩产能，让“智改数转”的“变量”转化为高质量发展“增量”。

制造业转型不仅要“数智齐发力”，更要注入可持续发展的绿色动能。近日，据世界经济论坛（WEF）最新发布数据，全球有22家制造企业成为新晋“灯塔工厂”，其中有13家“灯塔工厂”位于中国，接近总数的六成，再创历史新高。

本次入选“灯塔工厂”的一家位于山东胶州的空调互联工厂，利用自主研发的数字化能源平台，实现了“可视化、数字化、精益化”管理，同时对企业的电、水、气、冷、热进行实时监控，有效减少能源消耗，用电单耗降低了10%，实现绿色低碳经营，助力企业的可持续发展。

“要把握数字化、绿色化、智能化融合发展的契机，加速制造业与智能技术的深度融合，契合绿色发展理念，不断提高制造业智能化、绿色化水平。”业内专家表示。

中国制造彰显出的坚实底气、创新动能、澎湃活力，为推进高质量发展提供有力支撑。上述专家建议，发展新质生产力，必须加快科技创新和产业创新深度融合，促使各类企业在产业链、创新链上加速创新，形成科研攻关合力，加快解决“卡脖子”问题，增强产业链、供应链韧性，做强新兴产业优势。

(责编：乔业琼、吕骞)

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