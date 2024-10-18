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加强农村寄递物流体系建设 实现城乡共同富裕

人民网记者 乔雪峰
2024年10月18日08:30 | 来源：人民网
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在安徽省黄山市歙县公路客运站前广场，伴随着皮带运输机的运转，一件件快递被传送至公交车上，再由工作人员逐一摆放整齐。

“过去，取快递要去十几公里外的王村镇，现在公交车直接带进村，家门口就可以取件。”农村寄递物流体系的快速发展让歙县小川乡村民获得感不断增强。目前，歙县开行客货邮合作线路5条，在线路覆盖区域，农村快递投递时间由原来的2天缩减为1天，邮政企业运营成本由每件1.8元下降至0.9元，有效解决了群众取件不便的问题。

自2014年启动实施“快递下乡”工程以来，我国农村寄递物流体系从无到有，从初步建立到日渐完善。十年来，我国农村寄递物流体系建设制度供给不断丰富，行业上下协同发力相得益彰，实现了经济效益和社会效益“双赢”。

10月17日，国家邮政局新闻发言人、市场监管司司长林虎在新闻发布会上表示，十年来，国家邮政局通过接续实施“快递下乡”“快递进村”等工程，不断加强农村寄递物流体系建设，为畅通城乡经济循环，降低农村物流成本，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴贡献了行业力量。

继续推进农村寄递物流体系建设

让发展成果惠及广大人民群众

“咱卫辉的鲜桃，果香浓郁、脆甜可口，欢迎下单！”日前，在河南省新乡市邮政直播基地的直播间内，主播正热情推销当地鲜桃，直播3小时收获超2000单订单，销售额近7万元。

十年来，各级政府出台相关政策法规标准，促进农村寄递物流发展的政策体系日渐完善，发展环境持续优化。到“十三五”末期，乡镇快递网点覆盖率达到98%，全国范围内基本实现了“县县有分拨、乡乡有网点”。“十四五”以来，“开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系”建设取得重要进展。

2024年快递进村情况普查数据显示，截至目前，全国累计建设33.78万个“一点多能、一站多用”的村级寄递物流综合服务站，农村寄递“最后一公里”服务实现有效拓展。“快递下乡”进程中，快递企业探索各类合作模式，迭代升级技术设备。“寄递+农村电商+农特产品+农户（合作社）”模式得到广泛推广。

2023年，全国共打造143个业务量超千万件的服务现代农业金牌项目，并在脱贫县、乡村振兴重点帮扶县形成17个业务量超200万件的典型县级项目。

林虎指出，国家邮政局还将在年内会同有关部门推出100个农村电商快递协同发展示范区和300个快递服务现代农业示范项目。“未来，将通过继续深入推进农村寄递物流体系建设，推动邮政快递网络服务下沉，助力城乡生产和消费有效衔接，更好满足农村地区人民群众日益增长的寄递需求，让发展成果惠及广大人民群众。”

着力构建农村快递服务新模式

让农民幸福生活更有质感

得益于国家乡村振兴战略的实施，农村基础设施的不断完善以及全行业的共同努力，过去十年间我国农村快递服务通达率显著提升。

林虎表示，加快农村寄递物流体系建设是一项长期工程，为进一步巩固十年来快递下乡进村取得的成果，全系统全行业将会同有关部门和单位坚持因地制宜，坚持需求导向，坚持系统观念，坚持综合施策，加强设施、运力、信息、资本、技术等资源融合，推动企业主体责任落实，着力构建功能集约、便利高效的农村快递服务新模式，让农村快递服务更有温度、农民幸福生活更有质感、助力实现城乡共同繁荣富裕。

今年以来，我国快递市场继续快速发展，前三季度业务量完成超1200亿件，月均业务量超130亿件，带动农村快递市场规模持续壮大，行业连通城乡成效进一步凸显，在助力乡村振兴中发挥着越来越重要的作用。

林虎指出，未来将重点做好进一步完善县乡村三级寄递物流配送体系，提高快递投递进村到户的能力，坚决整治农村快递服务违规行为，提高服务农产品销售上行的能力等四个方面工作。

加快县乡村三级寄递物流体系全链条建设

推进边远地区寄递服务的可持续发展

当前，我国快递业已进入年业务量超千亿件、业务收入超万亿元的新阶段，但农村地区快递服务网络不完善、服务能力不足，成为制约行业高质量发展的短板。中西部地区农村寄递物流发展水平还滞后于东部地区。

对此，林虎指出，国家邮政局将坚持问题导向和目标导向，通过进一步完善村级服务站点建设“补链”、提高快递投递进村的能力“锻链”、加强农村投递服务质量监管“稳链”、支持企业间合作共建“固链”、畅通农产品上行渠道“延链”等系统举措，加快县乡村三级寄递物流体系全链条建设。

同时，为推进边远地区寄递服务的可持续发展，国家邮政局将持续完善行业基础设施，加快节点建设，加快实现村级站点建设新局面；凝聚行业内外合力，为农村寄递物流体系建设争取政策和资金支持，支持企业完善自建网络，引导末端共配模式；加强科技赋能提升寄递服务质效，推动先进技术在农村寄递网络、设施、服务等方面的应用，提升农村寄递物流体系信息化服务能力。

(责编：乔业琼、吕骞)
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