原标题：万商云集活力涌！“中国第一展”多项指标创新高

新华社广州10月17日电（记者丁乐 尹一如）广交会，有着“中国第一展”的美誉，被视为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”。

10月15日开幕的第136届广交会，万商云集，活力涌动。

线下超3万家参展企业带来115万件新品；线上4.8万家企业上传约375万件展品；约15万名境外采购商预注册；将举办750多场贸促活动创新高……广交会向世界展示这一全球贸易盛会的生命力，彰显中国坚定不移扩大对外开放的信心和决心。

活力满满，供需双方合作踊跃——

“每天十几拨广交会采购商去实地考察。”广州三晶电气股份有限公司工业自动化事业部总经理陈秋蒙说，这几天正接洽预计能带来年创收2000多万元的斯里兰卡客户。

广交盛会，八方来客。

截至10月14日，209个国家和地区的约15万名境外采购商预注册，来自共建“一带一路”国家和地区的占比逾七成；241家全球零售250强和头部跨国企业组团参会，较上届同期增长8.1%；预计本届到会大商将首次突破300家。

“第136届广交会境外采购商到会有望‘量稳质升’。”商务部中国对外贸易中心主任储士家说。

洽谈氛围积极、合作意愿强烈。日前，已有9家广交会头部跨国采购企业走进广州花都狮岭箱包外贸转型升级基地，与30多家企业对接，供采双方达成意向采购金额超3800万美元。

“新”意十足，新质生产力亮眼——

打招呼、握手、比心，甚至能跳舞蹈、打太极……在家用电器展区，深圳市优必选科技股份有限公司的人形机器人十分吸睛。

相关负责人介绍，公司历经十多年研发，开发了“上得厅堂下得厨房”的家庭清洁机器人、“大力士”工厂搬运机器人等，应用家庭、工厂、户外等多种场景。目前各类产品出口到多个国家和地区。

新企业、新产品、新技术、新业态大量涌现。

广交会第一期以“先进制造”为主题，智慧生活、工业机器人、智能制造生产线等专区吸引参展企业近400家，展位规模超1500个，一批机器人、智能设备、无人驾驶等产品首次亮相。

本届广交会，拥有国家级高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新“小巨人”等称号的优质特色企业超过8000家，比上届增长超过40%。

逐“绿”而行，低碳环保新风尚——

想要轻松出行？用200毫升纯净水制成200升氢气，就能驱动氢能自行车，省力又低碳地骑行四五十公里。

广交会上，永安行科技股份有限公司带来了共享型氢能自行车、太阳能制充氢一体机等展品。目前，公司的氢能共享自行车项目在国内300余个城市推广，氢能系列产品远销海外。

数字化、绿色化企业和展品参展更多，广交会刮起“绿旋风”。

广交会现场展示的数字化智能产品39万件、绿色低碳产品超过104万件，分别较上届增长300%、130%。参展企业中，57.8％采用大数据、人工智能、工业互联网等技术工具改造提升产业链；55.9％的企业在绿色低碳领域拥有外观、实用、发明等专利。

“从广交会看，中国产品、中国品牌迈上高质量发展的新台阶。”储士家表示，中国有信心、有能力为世界提供更多更好的“中国制造”和“中国创造”。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经