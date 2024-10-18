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上海跨国公司地区总部达998家

2024年10月18日08:45 | 来源：新华每日电讯 要闻
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新华社上海10月17日电（记者周蕊）记者从2024年上海市外商投资企业百强发布会上获悉，上海作为跨国公司地区总部机构集中地区，已累计认定跨国公司地区总部998家。

“上海是全球最富吸引力的外商投资热土之一，集聚在沪的外资企业是推动产业升级的重要引擎、促进科技创新的重要主体、提升城市功能的重要力量。”上海市政府副秘书长刘平说，现在，上海市外资企业已经超过7.5万家，实际使用外资累计达到3500亿美元，外资企业创造了上海近60%的货物进出口，40%的工业产值，1/3的税收，1/4的GDP和1/5的就业。

上海市外商投资协会会长黄峰介绍，2023年度，共计258家外商投资企业入围上海市外商投资企业营业收入、进出口总额、纳税贡献、创造就业四项百强榜单，百强企业运营整体平稳。

外资“新老朋友”在上海持续跑出“加速度”。1980年设立的迅达电梯是上海市第一家中外合资企业，40多年来持续深耕，出现在百强榜单的前列；特斯拉（上海）有限公司则是2023年度同时进入外商投资企业营业收入、进出口总额、纳税贡献、创造就业榜单前十位的唯一一家企业。

刘平说，未来，上海将进一步全面深化改革，在提升对外开放水平、投资促进力度、服务企业能力三个方面持续发力，打造对外开放新高地。

(责编：王震、陈键)
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