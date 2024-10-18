人民网北京10月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，10月18日08时至19日08时，内蒙古大部、黑龙江西部、辽宁大部、新疆东部、甘肃河西、河北东北部、天津大部、山东大部、江苏北部等地有5-6级、阵风7-8级的大风，其中内蒙古西部和东部、辽宁南部、山东半岛等地的部分地区阵风可达8-9级；渤海、渤海海峡、黄海大部海域将有7-8级、阵风9-10级的大风，其中渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域的风力可达9级、阵风10-11级。

10月19日08时至20日08时，内蒙古中西部、黑龙江东北部、辽宁南部、新疆南疆盆地和东部、西藏北部、青海北部和西部、甘肃河西、宁夏、山东半岛、江苏大部、上海等地有5-6级、阵风7-8级的大风，其中内蒙古西北部、西藏北部、辽宁南部等地的部分地区阵风可达8-9级；渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部海域将有7-8级、阵风9-10级的大风，其中黄海北部和中部的部分海域风力可达9级、阵风10-11级。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶和人员应回港避风，防止船舶走锚、搁浅和碰撞，相关部门应加固港口设施，充分做好防范准备；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，停止露天集会，切断户外危险电源，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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