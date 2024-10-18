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传统产业OUT了？看看聚集50多家上市公司的晋江！

2024年10月18日08:50 | 来源：新华社
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新华社福州10月17日电（记者郑良 庞梦霞）“传统产业是夕阳产业”“发展新质生产力就是要搞新产业、选新赛道”……在一些人对传统产业产生误解与动摇的时候，福建晋江以“硬核”实力反驳了这类观点。

今年以来，在国内外市场复苏乏力、经济下行压力大的背景下，晋江逆势而上，上半年GDP增速为8.3%，居全国十强县之首。尤为值得关注的是，几个支柱产业——纺织、鞋服、食品、建材等传统产业规模以上工业增加值增长率达9.5%。

这个地处东南沿海的县城，聚集了52家上市公司，其中多数从事传统产业，形成了总市值接近5000亿元的“晋江板块”。

从拼规模到拼质量，从注重砸钱搞营销到坚定维护品牌、投入科技创新，晋江“翻身记”折射了传统产业现代化转型中普遍的艰难与坚守，反思与升华。

发展质量在压力下逆势上扬

10月，在晋江市池店镇，占地面积206亩、投资额14亿元的安踏晋江智慧产业园工程正在加紧建设。“7月开工后就进入了忙碌期。”工程项目部负责人说，产业园集合了十几条智慧生产线，多个创新研发基础设施，包括全球运动科学实验室、全球科研创新中心和专业运动鞋生产研发中心等。

上半年，安踏体育用品有限公司实现营收337.4亿元，同比增长13.8%，创历史最佳中期业绩。从2022年起，安踏超越耐克、阿迪达斯等国际品牌，持续占据国内运动鞋服市场领先份额。

在晋江，安踏并非孤例，创新在全市传统产业正蔚然成风。

“晋江规上企业研发投入连续5年增长超20%，超250家企业联合高校院所在此设立研发机构，国家高新技术企业数量年均增速超50%，目前已有855家。晋江拥有省级以上专精特新企业133家，有52家上市企业，绝大多数都来自传统产业，创新成为高质量发展最大增量。”晋江市市长王明元说。

在采访中，多家企业负责人表达了相似的观点：“传统产业并非夕阳行业，科技赋能推动高端化、智能化、绿色化转型，广阔的市场被打开，让企业焕发新的生机。”

今年4月，神舟十八号载人飞船成功发射，来自晋江的浔兴集团自主研发的航天服拉链登上太空。从2016年神舟十一号开始，浔兴拉链已伴随中国宇航员8次遨游天际。

“看似小小一根拉链，其实涉及14个一级学科、44个二级学科，材料、结构、设备、功能等上百道工序，处处皆创新。”福建浔兴拉链科技股份有限公司技术研发中心总监高秀忠告诉记者，公司成立科学技术资源部，和国内多家高校合作，创新征途才刚刚开始。

坚守主业，危中求机

当前经济下行周期仍在持续，发展动能新旧转换，国际分工和利益格局深刻调整，不少企业家坦言，今后一段时期面临的压力会更大。晋江如何保持竞争优势？

传承“晋江经验”，坚守主业、保持“咬住实体不放松”的定力，是晋江发展之基。

——企业不投机、不摇摆。

“这些年，我们有很多机会拓展利润增长模式，比如体育赛事、体育小镇、体育地产，包括金融投资，但安踏管理层恪守‘单聚焦’战略，从未改变。”安踏集团副总裁李玲说，无论企业规模再大，企业始终将生产好一件衣服、一双鞋作为主业。

企业危中寻机、蓄势待发、逆周期投资，是记者在晋江采访的深刻印象。

在晋江经济开发区英林园区、五里园区，吊塔林立，工程车穿梭，一排排厂房拔地而起，增资扩产的企业中，既有从事纺织鞋服、机械制造等传统产业的，也有从事半导体新材料、封装测试、生物医药等高新产业的。

近3年来，福建华清电子材料科技有限公司每年产能增长40%，营收逐年翻番，先后被认定为专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业等。2017年以来，这家企业先后突破氮化铝陶瓷基板、高性能陶瓷粉体的“卡脖子”技术，成为国内光伏储能、LED封装、电动汽车、电力电子等行业多家头部企业的关键材料供应商。同时，公司还在不断丰富产业链，应用场景不断扩大，订单持续增长。

“突破核心技术实现盈利之前，公司亏损了15年，但是我们始终坚持不忘‘做好材料’的初心，坚持自主研发，最终赢得转机。”公司董事长施纯锡告诉记者。

——政府坚持长期主义，求真务实。

近年来，面对一波波房地产投资热，晋江党委和政府不盲目跟风，坚持不懈强实业。以2023年为例，晋江房地产业增加值占地区生产总值比重3.6%、三产比重8.9%，而其第二产业占GDP比重达58.5%。

稳预期、强信心，激发民营经济更大活力。今年前8个月，晋江全社会固定投资增长9.4%，民间投资增长16.6%。

2023年7月《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，“不断创新和发展‘晋江经验’”写入中央文件；今年10月10日，《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》公布，坚持“两个毫不动摇”、平等对待、权益保护等写入法律草案。

采访中，多位企业家表示，这些信号给民营企业吃下定心丸，不论顺境逆境，都能放下包袱，敢于打拼。

晋江党委和政府在优化营商环境上下功夫，努力呵护、激发企业家精神。基层公务员的定位是：始终坚持当好企业的引路人、推车手、服务员，做到“不叫不到、随叫随到、服务周到、说到做到”，赢得企业家认可。

爱拼敢赢，开疆拓土

面积仅有649平方公里，常住人口超250万，位于长三角和珠三角之间的洼地，既无丰厚的自然资源禀赋，也没有大型国企和特殊政策“加持”，但却创造了综合经济实力连续30年居福建省县域首位、县域经济基本竞争力连续6年居全国第4位的辉煌。

“做企业的人永远要有危机感，不创新就出局”，晋江多家运动鞋服企业负责人不约而同谈到这一点。在他们看来，一双运动鞋，从丝线、面料、鞋底，到设计、成型，有100多道工序，每个环节都有广阔创新空间。

共识源于惨痛教训。2010年前后，国产运动鞋服行业遭遇巨大危机，长期靠营销驱动，疯狂投入广告，导致产品同质化严重、产能过剩、库存高企，最终只能大打价格战，一大批企业资金链断裂，纷纷倒下。

图存求变。安踏、特步、361°等晋江运动鞋服企业敏锐捕捉国内消费升级动向，从面料、设计、工艺、流程管理等方面持续创新，让“舒适”“科技”“时尚”等元素，成为运动鞋“新国货”标签。契合了国人多元化消费需求，重塑竞争优势，赢得了市场认可。

在超4000亿元规模的纺织鞋服产业，晋江构建了从原材料研发、智能制造到立体供应链的全产业生态，梭织化纤面料、经编工艺质量全球领先，多家纺织企业成为国际鞋服品牌重要供应商，通过自主创新，有了较强的议价能力甚至引领下游产品创新。

除了在生产端发力创新，近年来，晋江企业纷纷在消费端开疆拓土。

近日，卡尔美体育用品有限公司董事长柯永祥更为频繁地飞往欧洲、东南亚、中亚等地区，寻求合作。今年上半年，公司海外市场营收增长70%以上。“卡尔美品牌已经在40多个国家建立了销售网络，海外市场增量空间还很大。”

今年上半年，晋江进出口增长18.57%，出口增长23.93%。与此前以代工贴牌、出口欧美市场为主不同，更多企业以自主品牌出海，布局全球市场，东南亚、南美、中东、中亚、非洲等新兴市场成为新增长点。

在全国第二大国际陆港——晋江陆地港，记者看到，一排排集装箱满载鞋材、塑料颗粒、纱线、网布、配件、机械设备等，即将通过海运、空运等运送到菲律宾、越南、柬埔寨等国家。

“以前出口的产品以成品鞋服等为主，如今更多是原辅料、半成品、机械设备出口，东南亚等地区大量的鞋服生产制造厂商需要中国的上游产业配套。”福建陆地港集团总经理李子兴说。

从改革开放初期以乡镇企业起步发展壮大至今，晋江已拥有7000多亿元规模的工业底盘，有纺织、鞋服两个超千亿元，食品、建材、医疗健康、智能装备4个超300亿元产业集群，各领域涌现出一批行业龙头企业。

“经过数十年发展，晋江传统产业拥有研发创新、品牌品质、产业集群、资金等诸多优势，布局全球市场，参与新一轮国际分工，抢占价值链中高端正当其时。”晋江经济开发区党组书记、管委会主任许国鑫说。

(责编：王震、陈键)
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