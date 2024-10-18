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三部门：推动金融机构加快落实近期金融增量政策

2024年10月18日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者罗知之）近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开主要金融机构座谈会，推动金融机构加快落实近期金融增量政策。

会议强调，金融机构要认真贯彻落实中共中央政治局会议精神，迅速行动，用好用足各项增量金融政策，逐项抓好政策落地见效。要加大对实体经济的信贷支持力度，保持货币信贷总量合理增长，加力支持小微企业融资。加强利率政策的执行和传导，扎实组织做好降低存量房贷利率的批量调整工作。实施好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项新工具，支持资本市场稳定发展。要加强组织领导，建立专项工作机制，注重部门协调和业务联动，形成工作合力，最大程度发挥政策效应，持续提振市场信心、改善社会预期，有力促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)
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