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全国七成左右发明专利 出自专利密集型产业

2024年10月18日08:53 | 来源：科技日报
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科技日报讯 （记者操秀英）近日，国家知识产权局正式发布《中国专利密集型产业统计监测报告》。报告显示，我国专利密集型产业创新能力强、发展潜力大，集聚了全国企业近五成的研发经费投入，产出了七成左右的发明专利。

《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出“培育专利密集型产业”的工作任务，预期到2025年，我国专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%。报告显示，2022年，我国专利密集型产业增加值达到15.32万亿元，2018—2022年均增速为9.36%，高于同期GDP现价年均增速2.37个百分点。2022年，我国专利密集型产业增加值占GDP比重达到12.71%，比上年提高0.27个百分点，较2018年累计提高1.07个百分点。

报告表明，我国专利密集型产业引领带动作用突出。2018—2022年，七大专利密集型产业中，产业增加值年均增速最快的前三个行业依次是信息通信技术服务业，年均增长14.86%；研发、设计和技术服务业，年均增长11%；信息通信技术制造业，年均增长10.23%。数字经济、研发产业等实现两位数增长，有力支撑了新质生产力加快形成和经济社会高质量发展。

此外，2022年，我国专利密集型产业R&D（研究与实验发展）经费内部支出达到1.14万亿元，比上年增长11.28%，投入强度达2.46%，比上年提高0.11个百分点，较2018年提高0.4个百分点，是非专利密集型产业的2.23倍。新产品销售收入占营业收入比重为37.02%，比上年提高0.89个百分点，较2018年提高6.32个百分点，比非专利密集型产业高15.85个百分点。

(责编：王震、陈键)
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