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我国将编制新时期智能网联汽车产业发展规划

崔 爽
2024年10月18日08:54 | 来源：科技日报
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10月17日，由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办的2024世界智能网联汽车大会在北京开幕。记者在会上了解到，工业和信息化部将编制新时期智能网联汽车产业发展规划，加快建设汽车强国。

近年来，世界主要汽车国家和地区纷纷布局智能网联汽车产业，通过政策规划、试点示范、技术创新等多种措施，加快部署、加大投入。

中国科学技术协会主席万钢在开幕式上指出，经过多年发展，我国智能网联新能源汽车产业发展取得巨大成就。面向未来，要集聚国家战略科技力量和市场创新主体，培育壮大新型零部件、新型基础设施等新质生产力，加强产业协同融合，构建产业发展新生态；推进绿色、低碳、智能制造等前沿技术创新和产业化应用，加强人工智能、大数据、数字孪生、边缘计算等技术研发，推进在汽车领域全面应用。

工业和信息化部部长金壮龙指出，汽车产业加速电动化、网联化、智能化转型，已成为推进新型工业化、发展新质生产力的重要力量。工业和信息化部将统筹高质量发展和高水平安全，编制新时期智能网联汽车产业发展规划，坚持车路协同、软硬结合发展路线，加快建设汽车强国。加强融合创新，支持汽车、电子、软件领域联合攻关，鼓励共建自动驾驶数据共享和模型训练平台；拓展应用场景，深入开展“车路云一体化”试点，构建“架构相同、标准统一”的网联设施，提高车载网联终端安装比例；完善标准法规，推动修订道路交通安全、保险等法律法规，建立健全高级别自动驾驶监管制度，加快功能安全、网络安全、数据安全等标准制定；深化开放合作，积极融入全球产业体系，加强全球标准法规合作，为产业全球化发展营造良好环境。

“智能网联汽车已成为行业创新热点，中国汽车正加速进入以智能化为核心竞争力的新阶段。”吉利控股集团董事长李书福表示，“抓住智能化机遇，推动中国从汽车大国向汽车强国转变，是整个中国汽车行业必须思考和面对的问题。”

李书福提出，智能网联新能源汽车是集机械、电子、计算、感知、决策、视听、储能等多项技术于一体的“大号终端”，是汽车产业转型升级的主要方向。我国作为全球智能网联汽车的重要市场和技术创新高地，要掌握核心竞争力，打造稳定可靠、竞争力强的产业链体系，这是产业可持续、高质量发展的基础。

开幕式上，“智能网联汽车全球十大发展突破”正式发布。据中国工程院副院长、院士钟志华介绍，十大发展突破受世界智能网联汽车大会（WICV）委托，由中国汽车工程学会组织两百余位专家从过去5—10年的全球代表性成果中评选而出。十大发展突破包括基于大模型的汽车人工智能技术实现突破、智能化网联化融合成为重要技术路径、中央计算式新型架构开启产业实践、智能底盘提升整车操控和运动安全、自动驾驶系统安全技术体系完善、车云数据闭环变革主流研发范式、组合驾驶辅助（L2级）规模化落地、L3级及以上智能网联汽车研发加速、主要国家在立法方面取得关键进展和全球加速自动驾驶法规标准研究。

（科技日报北京10月17日电）

(责编：王震、陈键)
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