人民网记者 李栋

农业农村部最新农情调度显示，截至10月16日，全国秋粮已收69.5%，进度同比快2个百分点。分作物看，玉米已收72.6%，一季稻已收69.4%，大豆已收83%，双季晚稻已收6.6%。

分地区看，黄淮海和西北秋粮已收过八成，西南过七成半，东北过六成，长江中下游和华南过半。

粮食生产一茬接着一茬。在秋收稳步推进的同时，各地秋种稳步推进。连日来，安徽阜阳市各地正抢抓农时，多措并举加快秋粮收获进度，确保颗粒归仓。

据阜阳市农业农村局相关负责人介绍，今年秋种计划面积850万亩，其中小麦758万亩，包括优质专用小麦710万亩。

“为保障明年夏粮再获丰收，秋种将选用适宜本地种植的高产、稳产、优质、多抗、广适的专用小麦品种，打造一批小麦高产百亩攻关田、千亩示范方、万亩示范片，辐射带动大面积均衡增产。”该负责人说。

从全国来看，当前，全国冬小麦已播27.5%，其中西北已播过七成半，黄淮海过两成；冬油菜已播42.8%，其中长江中下游过四成半，西南过三成。

“将抓实抓细秋收秋种各项任务，落实粮食安全党政同责要求，确保秋粮丰收到手，奋力夺取全年粮食和农业丰收，夯实明年夏季粮油生产基础。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：乔业琼、吕骞)

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