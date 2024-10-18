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消费观察：预付消费如何不踩“闭店”雷？

人民网记者 郝帅
2024年10月18日09:04 | 来源：人民网
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早教机构促销热卖课程，数月后突然停业失联；健身房大力推销年卡，不久便人去楼空……近段时间，早教、健身等预付式消费领域频繁曝出消费者权益受侵害的事件，其中“职业闭店人”的角色受到广泛关注。这些“职业闭店人”专为经营不善、特别是采用预付费模式的商家设计闭店策略、执行闭店操作，并负责处理商家遗留的消费者维权问题。

在人民投诉平台，关于商家闭店“跑路”的投诉频繁出现，有网友反映，今年办理的1600元双人会员卡，在开卡后，健身房以装修为由暂停营业数日，实际上却关门停业，涉嫌圈钱跑路。

类似的情况并非孤例。据北京市丰台区人民法院公布的案例，前不久，丰台区人民法院审结一起涉“职业闭店人”案件，原告小王是一家瑜伽馆的老顾客，在瑜伽馆突然关门后，她发现其法定代表人已经变更，原所属公司更是在半个月前就已经被注销。

“职业闭店人”究竟是如何操作的？

不久前，中国消费者协会就此发布相关提示称，“职业闭店人”的一般操作是：在明知经营不善即将关门的情况下，联合经营者开展低价促销充值，吸收更多预付资金并挪用转移；再将原来的法定代表人变更为没有实际偿债能力的人，使原法定代表人“套现走人”，脱离原法律关系；最后一夜之间关门歇业，原经营者失联不见，由“职业闭店人”接手消费投诉、各类诉讼等事项。

据了解，这种行为的目的，就是帮助经营者套走预付消费资金，逃避法律责任，降低向消费者承担责任的成本和风险。

北京工商大学法学院教授吕来明在接受人民网记者采访时表示，预付式消费中，消费者通常需一次性支付较大金额。若“职业闭店人”协助债务人逃避债务，将给消费者财产造成重大损失。同时，“职业闭店人”的存在会严重打击消费信心，导致消费者不敢进行预付式消费，从而不利于消费拉动经济。若此行为成为普遍现象，将形成不良示范效应，对整个行业及经济发展造成严重影响。

为了应对这一问题，最高人民法院在2022年就对预付式消费的问题进行预警，并明确要求加强预付式消费中消费者权益保护。今年6月，最高人民法院发布了《关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（征求意见稿）》，对预付式消费责任主体、合同解释、赔偿损失责任等问题作出规定。其中明确指出，收取预付款后，终止经营，既不按照约定兑付商品或者提供服务又恶意逃避消费者申请退款，应当承担惩罚性赔偿责任。

同时，今年7月1日起施行的《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》也对于预付式消费设置了专门条款。明确规定经营者以预付费方式提供商品和服务时，必须与消费者签订书面合同。如果经营者需要迁址，必须提前30天告知消费者。

中消协也提醒广大消费者，在进行预付式消费时，要谨慎决定、量力而行。

中消协建议，消费者在消费前，要评估真实消费意愿和实际消费能力，再结合商家信誉、商品服务质量等信息货比三家；预付式消费务必签署书面合同，仔细审阅商品服务的具体内容、价款费用、预付款退还方式、违约责任等合同核心条款，并尽量避免一次性大额充值，妥善留存发票、收据、与经营者沟通记录等凭证。

消费后，如果发现商家停业、关门、跑路、失联并且具有职业闭店行为特征，建议及时收集相关证据，并向当地消协组织或相关部门投诉。如果遭遇商家闭店前恶意促销圈钱涉嫌诈骗，还应及时向公安机关反映情况，必要时可向人民法院提起诉讼，维护自身权益。

“保护消费者权益不能仅仅依赖消费者自身的能力和条件，需要从监管层面加强对预付消费行为的规制。”吕来明建议，监管部门应明确责任，降低监管成本，确保资金监管制度得到有效落实。

“天下没有免费的午餐。”吕来明提醒广大消费者，避免过分追求低价格，谨慎处理预付式消费合同。

(责编：杨迪、吕骞)
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