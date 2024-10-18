近日，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基”）作为第一单位，在《自然》期刊在线发表了研究论文，首次报道了通过全激光图形化工艺，使晶硅电池光电转换效率突破27%的研究成果。这一突破标志着晶硅太阳能电池效率首次超过27%，为基于晶硅材料的光伏技术和产业奠定基础。

据了解，该研究展示了背接触（BC）电池在实现高效率与低成本方面的巨大潜力。为了达到这一高转换效率，隆基中央研究院团队在硅片和表面钝化接触技术这两大关键领域展开了深入技术攻关。团队开发了新型的致密异质结钝化接触，突破行业一直以来的180-210℃的异质结制备瓶颈，工艺温度达到240℃。同时，研发团队通过开发全激光图形化工艺以及低铟、无银金属化方案，在提升效率的同时，也确保了BC电池技术的经济性，为未来低成本、高效的BC电池生产奠定了基础。

过去二十年间，晶硅电池制造经历了三次主要的技术迭代。在Al-BSF（铝扩散背表面场）时代，电池效率低于20%；在PERC（钝化发射极背接触）时代，效率提升至25%以下；去年开始的TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）技术升级，使电池效率突破25%。而此次隆基的科研成果，为行业指明了27%以上超高效电池技术的发展方向：即通过异质结技术与BC结构相结合的基础架构推动效率提升。

作为全球领先的太阳能科技公司，隆基秉持长期主义的发展理念，致力于通过科技创新不断引领行业的技术变革。此次研究论文的发表，是隆基中央研究院2024年以来在顶级学术期刊《Nature》上发表的第三篇文章。首篇文章报道了基于不同厚度的柔性硅异质结电池效率的世界纪录，次篇报道了钙钛矿/晶硅叠层电池效率的世界纪录，此篇报道了基于BC结构的晶硅电池效率世界纪录。

隆基相关负责人表示，未来，将继续与行业上下游合作，推动新一代BC技术的实际应用与落地，助力光伏行业迈向更高效、更可持续的未来。

(责编：曹淼、李源)

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