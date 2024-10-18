人民网北京10月18日电 （记者杨曦）国家统计局18日公布数据显示，2024年9月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅总体趋稳、同比降幅扩大。

国家统计局城市司首席统计师王中华表示，月度房价问卷调查显示，9月下旬以来，房地产市场信心增强、预期改善。

商品住宅销售价格环比降幅总体趋稳

9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.2个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.7%、0.9%和1.0%，上海上涨0.6%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

9月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%，降幅比上月扩大0.3个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.3%、1.2%、1.1%和1.3%。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅与上月相同。

商品住宅销售价格同比降幅扩大

9月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降4.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降4.6%、10.3%和8.6%，上海上涨4.9%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降5.7%和6.6%，降幅均比上月扩大0.4个百分点。

9月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降10.7%，降幅比上月扩大1.3个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降10.3%、7.6%、12.8%和12.0%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降8.9%和9.0%，降幅比上月分别扩大0.3个和0.5个百分点。

问卷调查显示房地产市场预期改善

国家统计局对70个大中城市在9月下旬开展的月度房价问卷调查显示，预期未来半年新建商品住宅和二手住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比分别为58.3%和45.4%，对比上月调查结果，分别提高10.0个和6.5个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经