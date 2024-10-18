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“文旅+演唱会”劲掀消费热潮 增添城市发展新动能

人民网记者 许维娜
2024年10月18日09:34 | 来源：人民网
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“我从海南赶来，台风差点让期待落空，好在顺利赶上了演唱会。”来自海口的石女士在观看完太原演唱会后激动地说道。自10月初以来，多场备受瞩目的巡回演唱会太原站圆满落幕，吸引了约10万名音乐爱好者共同享受这场音乐盛宴。

在山西太原，“文旅+演唱会”模式吸引了大量游客，产生了显著的溢出效应，并创造了可观的综合经济效益。近期，来自全国各地的乐迷因演出齐聚太原，其出行热度的攀升反映了整体经济的向好趋势。

据出行平台数据显示，演唱会期间，太原市出行需求相比2022年同期上涨近140%，相比上周涨幅超40%。期间呼叫最高峰为演唱会开场前18时许，最大呼叫量每分钟约1500单。演唱会同步拉动太原夜间出行需求，相比2022年同期增长近170%。

记者从山西省太原市政府获悉，今年，太原市已成功举办 32 场演唱会，成绩斐然。累计带动消费达41亿元，其中门票收入10.4亿元，住宿业进账7亿元，餐饮消费3.39亿元，购物娱乐贡献11.88亿元，市内交通收入1.94亿元，其他相关消费达6.34亿元。

与此同时，在海南海口举行的试听会也展现出了相当的吸引力。近4万名观众齐聚盛会，为海口带来了3.73亿元的旅游收入。

据统计，演出当天，海口全市住宿设施客房平均出租率高达 83.42%，较去年同期增长 41.82%，环比增长 10.44%。主要景区和乡村旅游点共接待游客 7.39 万人，营业收入达 132.67 万元。离岛免税店销售额为 0.56 亿元，同比增长 4.5%，环比增长 21.5%。

“开票即售罄”似乎已成为近两年演唱会售票的常态。从太原到海口，一系列令人振奋的增长数据见证了演唱会经济所焕发的强大活力。

在票房收入方面，2024上半年，全国演唱会票房总收入达101.4亿元，其中3000座以上演唱会票房共100.8亿元，与2023上半年（17.1亿元）相比增长了83.7亿元。

当前，全国正大范围掀起演出热潮与消费浪潮。据中国演出行业协会统计，2024 年上半年全国大型演出共1182 场，总观演人数达 1192 万人次。在地方实践中，广西截至今年 8 月举办大型演唱会、音乐节 48 场，拉动经济 41.63 亿元；四川省上半年审批大型营业性演出 74 场，拉动综合消费超 65 亿元。

多位受访专家表示，演唱会作为一种多元化和综合性的产业链，不仅能够促进产业链上下游的繁荣，也为文旅市场的消费注入了新的活力，有效地推动了住宿、交通、餐饮、购物、旅游等多个业态的增长。

随着跨城市观演比例的增加，演唱会的经济效益逐步显现。2023年，全国大型演唱会的跨城市观演比例达到了68%，而作为跨城市观众，“演艺+旅游”所推动的多样化消费场景不容忽视。例如，在安徽合肥举办的音乐节，来自江西的朱女士虽然门票仅花费了399元，但因跨城市观演产生的交通、住宿、餐饮等费用却超过了千元。

地摊经济在当今已成为城市经济增长的新动力，这一点在演唱会期间体现得尤为明显。演唱会期间，场馆外的小摊与场内的声浪相互呼应，共同推动了消费。其中，美食小摊满足了观众的味蕾需求，而演唱会专属服务则为观众提供了更多便利，两者共同助长了经济热度。

目前，80 后、90 后是演唱会消费的主力军，他们具备经济实力，愿意为情怀买单。在此背景下，专家分析称，如今演唱会经济正逐渐成为城市发展的新引擎，且有望释放更大的能量。那么，如何进一步完善配套服务、加强政策监管，打造综合文旅品牌，从而把“人气”变“财气”，将演艺流量转化为城市“留量”，便成了未来个人、商家和相关部门持续发力的奋斗方向。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)
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