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前三季度国民经济运行稳中有进 向好因素累积增多

2024年10月18日10:10 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者杨曦）国家统计局18日公布多项数据显示，前三季度，国民经济运行总体平稳、稳中有进，生产需求平稳增长，就业物价总体稳定，民生保障扎实有力，新质生产力稳步发展，高质量发展扎实推进。9月份，多数生产需求指标好转，市场预期改善，推动经济回升向好的积极因素累积增多。

初步核算，前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。分产业看，第一产业增加值57733亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值361362亿元，增长5.4%；第三产业增加值530651亿元，增长4.7%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。从环比看，三季度国内生产总值增长0.9%。

国家统计局副局长盛来运表示，总的来看，前三季度经济运行总体平稳、稳中有进，政策效应不断显现，主要经济指标近期出现积极变化。同时也要看到，外部环境更趋复杂严峻，经济回升向好基础仍需巩固。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，强化存量政策和增量政策协同发力，推进各项政策加快落地见效，巩固和增强经济回升向好势头，努力完成全年经济社会发展目标任务。

农业生产形势较好，畜牧业总体平稳

前三季度，农业（种植业）增加值同比增长3.7%。全国夏粮早稻产量合计17795万吨，比上年增加346万吨，增长2.0%。秋收进展顺利，全年粮食有望再获丰收。前三季度，猪牛羊禽肉产量7044万吨，同比增长1.0%，其中，牛肉、禽肉产量分别增长4.6%、6.4%，猪肉、羊肉产量分别下降1.4%、2.2%；牛奶产量下降0.1%，禽蛋产量增长3.5%。三季度末，生猪存栏42694万头，同比下降3.5%；前三季度，生猪出栏52030万头，下降3.2%。

工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快

前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.9%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.3%。装备制造业增加值同比增长7.5%，高技术制造业增加值增长9.1%，增速分别快于全部规模以上工业1.7和3.3个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.3%；股份制企业增长6.1%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.5%。分产品看，新能源汽车、集成电路、3D打印设备产品产量同比分别增长33.8%、26.0%、25.4%。9月份，规模以上工业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.9个百分点；环比增长0.59%。9月份，制造业采购经理指数为49.8%，比上月上升0.7个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.0%。1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46527亿元，同比增长0.5%。

服务业持续恢复，现代服务业发展良好

前三季度，服务业增加值同比增长4.7%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，批发和零售业增加值分别增长11.3%、10.1%、6.8%、6.3%、5.4%。9月份，全国服务业生产指数同比增长5.1%，比上月加快0.5个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业生产指数分别增长11.4%、9.7%、6.5%。1-8月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.7%。9月份，服务业商务活动指数为49.9%，服务业业务活动预期指数为54.6%。其中，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售保持增长，升级类商品销售向好

前三季度，社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额305869亿元，同比增长3.2%；乡村消费品零售额47695亿元，增长4.4%。按消费类型分，商品零售额314149亿元，增长3.0%；餐饮收入39415亿元，增长6.2%。部分基本生活类和升级类商品销售良好，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长9.9%、4.5%；通讯器材类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长11.9%、9.7%。全国网上零售额108930亿元，同比增长8.6%。其中，实物商品网上零售额90721亿元，增长7.9%，占社会消费品零售总额的比重为25.7%。9月份，社会消费品零售总额同比增长3.2%，比上月加快1.1个百分点；环比增长0.39%。汽车、家电等商品销售向好，9月份限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类商品零售额分别增长20.5%、12.3%、10.0%；汽车类、家具类商品零售额均增长0.4%，增速由负转正。前三季度，服务零售额同比增长6.7%。

固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资增长较快

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）378978亿元，同比增长3.4%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长4.1%，制造业投资增长9.2%，房地产开发投资下降10.1%。全国新建商品房销售面积70284万平方米，同比下降17.1%，降幅比上半年和1-8月份分别收窄1.9和0.9个百分点；新建商品房销售额68880亿元，下降22.7%，降幅比上半年和1-8月份分别收窄2.3和0.9个百分点。分产业看，第一产业投资同比增长2.3%，第二产业投资增长12.3%，第三产业投资下降0.7%。民间投资下降0.2%；扣除房地产开发投资，民间投资增长6.4%。高技术产业投资同比增长10.0%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.4%、11.4%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长34.1%、10.3%；高技术服务业中，专业技术服务业、电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长31.8%、14.8%、14.8%。9月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.65%。

货物进出口较快增长，贸易结构持续优化

前三季度，货物进出口总额323252亿元，同比增长5.3%。其中，出口186147亿元，增长6.2%；进口137104亿元，增长4.1%。进出口相抵，贸易顺差49043亿元。民营企业进出口增长9.4%，占进出口总额的比重为55.0%，比上年同期提高2.1个百分点。对共建“一带一路”国家进出口增长6.3%，占进出口总额的比重为47.1%。机电产品出口增长8.0%，占出口总额的比重为59.3%。9月份，进出口总额37480亿元，同比增长0.7%。其中，出口21653亿元，增长1.6%；进口15827亿元，下降0.5%。

居民消费价格温和上涨，工业生产者价格下降

前三季度，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上半年扩大0.2个百分点。分类别看，食品烟酒价格下降0.4%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.7%，交通通信价格下降1.3%，教育文化娱乐价格上涨1.7%，医疗保健价格上涨1.4%，其他用品及服务价格上涨3.4%。在食品烟酒价格中，鲜果价格下降4.7%，粮食价格上涨0.2%，鲜菜价格上涨3.3%，猪肉价格上涨5.8%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.5%。9月份，全国居民消费价格同比上涨0.4%，环比持平。

前三季度，全国工业生产者出厂价格同比下降2.0%，降幅比上半年收窄0.1个百分点。其中，9月份同比下降2.8%，环比下降0.6%。前三季度，工业生产者购进价格同比下降2.1%。其中，9月份同比下降2.2%，环比下降0.8%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率略有下降

前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。9月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.2个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.2%；外来户籍劳动力调查失业率为4.8%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.6%。31个大城市城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.3个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。三季度末，外出务工农村劳动力总量19014万人，同比增长1.3%。

居民收入继续增长，农村居民收入增长快于城镇居民

前三季度，全国居民人均可支配收入30941元，同比名义增长5.2%，扣除价格因素实际增长4.9%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入41183元，同比名义增长4.5%，实际增长4.2%；农村居民人均可支配收入16740元，同比名义增长6.6%，实际增长6.3%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别名义增长5.7%、6.4%、1.2%、4.9%。全国居民人均可支配收入中位数25978元，同比名义增长5.9%。

(责编：杨曦、吕骞)
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