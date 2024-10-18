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联通数智赋能 未来社区以“小”见“大”

2024年10月18日10:24 | 来源：人民邮电报
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原标题：联通数智赋能 未来社区以“小”见“大”

　　社区是基层社会的“细胞单元”。智慧社区，正成为连接科技与生活的桥梁。中国联通聚焦智慧社区建设，不断优化数字生活体验，打造社区线上治理与服务新形态，提升居民获得感和幸福感。

　　在杭州，中国联通成功打造萧山全域未来社区基础服务平台，在所前南城、益农弘扬、闻堰三江等多地落地。该平台作为浙江省首个全域未来社区项目，曾上榜2023年全国新型智慧城市“十大引领型案例”。

　　“小切口”撬动“大民生”

　　为筑牢智慧社区基础，中国联通持续完善社区信息基础设施，在杭州市萧山全区实现22个镇街、543个村社已实现5G信号全覆盖，并充分发挥数智优势，构建“一屏览全区、一网治全域”的基层智治新格局。

　　在加强社区智治管理的同时，如何更好地联系群众、服务群众是村社需要破解的难题。为打通深入群众的“最后一公里”，中国联通助力打造“红领通”应用程序，以“小切口”撬动村社治理“大民生”。

　　社区居民可以通过程序居民端上报需要村社解决的问题，通过综合应用平台全流程数字化管理，问题直接由事件中心审核派发到责任单元，智治中心对事件处理时效进行严格考核，并直接跟踪居民对事件处理结论的评分反馈。

　　目前“红领通”已自建全区共性应用20余个，落地省统建应用30余个，并预计对接区民政、卫健等部门应用10余个。

　　“小生活圈”窥见“大智慧”

　　老有所养、幼有所育，事关千家万户，关乎民生福祉。老人和小孩是村社最常住的居民，“一老一幼”是大多数家庭的重要关切。

　　中国联通充分发挥云网融合优势，以“平台+商城”的创新应用模式加速多领域协同，以“平台+管家”的运营服务模式助力基层数据治理和精准服务，实现全面数字化、智能化和可持续发展。

　　打造“便民惠民”村社服务生活圈。构建村社公共服务资源数字画像，将村社内托育、养老、妇儿服务等各类资源，整合成一张层次分明、信息齐全、查找便捷的功能性地图，让生活圈“看得到”“摸得着”“有评价”，给居民带来实实在在的生活便利和幸福感。

　　聚焦“一老”服务。赋能打造居家养老料理中心，推进居家养老智能服务，同时积极开展智慧助老志愿服务活动，让高效便捷的数智化生活走进寻常百姓家。

　　关注“一小”成长。在线上，搭建村社育儿一件事掌上服务应用，探索家庭式共享托育等新模式，打造满足多年龄段需求的数字化学习平台。在线下，赋能村社智能化托育机构、村社照护驿站等建设，完善室内外空间及配套，打造15分钟育儿圈。

　　“小应用”构建“大场景”

　　萧山区全域未来社区平台正式上线以来，已覆盖20个社区14.9万居民，累计迭代升级10余次，打造各类智能应用场景，涵盖健康、教育、管理等50余个贴近居民日常生活所需的特色指标项。

　　在邻里场景中，已开发“邻里话题”“邻里社群”“社区达人”等15款自助服务型应用，通过“村社文化”“邻里公约”等服务引导村社构建文化体系，组织开展多维度的村社文化活动，提升居民文化认同感和归属感，逐步构建起亲邻、睦邻、助邻的新型邻里关系。

　　在健康场景中，已贯通对接“浙里健身”“健康档案”“安居守护”“幸福养老”“浙里助残”等11款基础应用，引导村社推进基础康养服务设施建设，横向配合卫健局实现健康数据互联共享，创新村社健康服务模式。

　　在教育场景中，推动建设“全龄共享学习村社”，针对居民全龄段学习的诉求，通过“场馆预约”应用实现教育空间的分时共享；通过打造“小课堂”“小分享”等应用引进公益组织、教育机构以及发挥村社达人的作用，提供普惠型等多元化的学习菜单，构建村社跨龄互动、互助的学习环境。

　　萧山未来社区是中国联通全力赋能智慧社区建设的一个亮丽缩影。中国联通将依托大数据、人工智能、云计算等数字技术，进一步整合社区资源，让美好“民生愿景”变成可感可及的“幸福实景”。

(责编：曹淼、李源)
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