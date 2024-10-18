建设交通强国，是全面建设社会主义现代化国家的一部分，也是先行领域和战略支撑。近年来，交通银行安徽省分行始终秉承服务安徽、建设安徽的初心，切实履行国有大行责任担当，积极发挥金融力量，推进重大交通基础设施项目建设，持续为交通大动脉输送金融“血液”，全力支持安徽交通运输基础设施领域建设实现高质量发展。

支持高速公路互通互联

合肥至周口高速公路颍上至临泉段是连接安徽省和河南省的重要交通项目，由安徽省交通控股集团投资建设，是合周高速公路的重要组成部分。

“项目建成后将有效带动沿线地区经济社会和相关产业发展、拓宽农村致富渠道，对助力县域经济发展、推进城镇化建设、实现皖北振兴等意义重大。”该项目负责人坦言，项目建设施工之所以进展这么快，跟交通银行的大力支持密不可分。

为全力支持项目建设，交行安徽省分行第一时间建立项目会商机制，专门抽调骨干力量组成专业团队，制定专属金融服务方案，对项目审批开辟绿色通道，快速完成一系列贷前工作，最终获批授信额度40亿元，近一年已累计为该项目提供贷款近35亿元，有力保障了工程建设的顺利推进。

该项目只是交行安徽省分行助力交通领域建设的一个缩影，作为安徽基础设施建设的重要支持者，近年来，该行积极支持交通建设互通互联，加大对重点基础设施及相关配套领域的信贷投放，持续为地方经济发展增添助力，近两年累计向交通领域投放信贷资金近400亿元。

保障城市发展快速通达

近期，交行马鞍山分行8亿元重大项目前期贷款成功获批并实现首笔投放，资金专项支持马鞍山“湖北路过江通道项目”前期费用支出。后续该行将根据企业建设需求持续加大信贷资金投放力度。这是该行首笔重大项目前期贷款业务，标志着交通银行总行部署的重大项目“前期贷”政策在“钢城”马鞍山正式落地，为服务马鞍山市重大基础设施建设贡献了交行金融力量。

湖北路过江隧道项目是国家发改委长江干线过江通道布局规划以及马鞍山十四五规划重点推进项目。该项目全长约10.5公里，隧道段长6.47公里，估算总投资89.87亿元。目前，项目正处于开工前准备阶段，资金是摆在项目建设面前的首要问题。交行马鞍山分行在获得相关信息后，立即成立“湖北路过江通道项目”专班，迅速、全面对接该项目。同时，该行强化银政企三方合作联动，分行领导多次带队深入企业以及政府相关主管部门了解项目推进情况，并联动省分行授信专家对项目进行实地调研指导，加快申报材料的组织推进，仅用十个工作日即完成从申报到投放全流程操作，为项目快速落地提供了坚实保障，赢得了客户交口称赞。

健优机制助力经济发展

交通银行安徽省分行高度重视基础设施领域发展，近年来，该行牢牢把握安徽地区历史性发展机遇，积极担当国有大行职责使命，持续加大对安徽省交通一体化、重大基建项目等领域资源投入。

根据基础设施项目建设投资特点，交通银行安徽省分行建立专项工作推进机制，“省行+辖行”两级联动，主动对接省市各级政府部门，建立重点客户重点项目推进名单，“一户一策”明确业务目标、制定服务方案，积极开展对接工作。同时，该行还结合各地实际情况，成立项目制工作专班，在服务对接、信贷审批、资源保障等方面加强协同配合。通过建立绿色通道，优化审批流程，充分运用预审会商、前置审批机制，及时打通业务全流程中的各类堵点，促进服务质效全面提升。

下一步，交通银行安徽省分行将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，继续把做好交通领域金融服务摆在重要位置，积极完善机制、强化协同联动，切实加大金融支持力度，为安徽交通强省建设赋能添力，为新阶段现代化美好安徽建设提供金融支持。（胡雨松）

(责编：董童、李源)

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