人民网北京10月18日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度国民经济运行情况。国家统计局副局长盛来运在会上表示，9月份国民经济出现积极变化，多数指标边际改善，经济运行呈现出企稳回升的态势。

盛来运介绍，在一系列政策效应的作用下，尤其是在9月下旬中央政治局重要会议召开以后，一揽子增量政策加快推出，极大增强了市场信心，改变了经营预期，增强了市场活力。从9月份的主要指标数据来看，经济运行出现积极的变化。首先从生产来看，无论是工业生产还是服务业生产，都在边际改善。规模以上工业增加值9月份同比增长5.4%，比8月份回升0.9个百分点，这是在工业增速下滑4个月以后的首次止跌回升。服务业生产指数增长5.1%，比8月份提升0.5个百分点。从需求来看，社会消费品零售总额9月份增长3.2%，比8月份提升1.1个百分点。1-9月份，固定资产投资同比增长3.4%，跟1-8月份持平，这是在固定资产投资增速连续多个月下滑以后首次止跌回稳。另外，从市场预期看，在积极的边际改善。制造业采购经理指数（PMI）9月份是49.8%，比8月份提升0.7个百分点。其中，生产指数是51.2%，提升1.4个百分点。在对10万家大型企业进行经营调查，其中预期四季度经营状况乐观的规模以上工业企业占比环比提升1.3个百分点，同比提升0.9个百分点。

“9月份还有一个积极的变化，股市和房市市场活力在增强。8月份沪深股市股票成交量是下降15.3%，但是9月份大幅增长，成交量增长32.7%。房地产的市场交易在趋于活跃，销售面积、销售金额虽然还是在调整，但是累计降幅在收窄。国庆期间，居民看房量包括房地产的成交量，都是在明显回升，所以市场活跃度在提升。”盛来运说。

(责编：罗知之、吕骞)

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