人民网北京10月18日电 （记者杨曦）国务院新闻办10月18日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度国民经济运行情况。国家统计局副局长盛来运在会上表示，一系列的促进房地产止跌回稳的政策措施正在发挥积极的作用，增强了房地产市场的信心。

盛来运表示，从统计数据来看，1至9月份房地产开发投资降幅比1至8月份略有收窄；新建商品房销售面积降幅跟上半年比收窄了1.9个百分点，连续4个月收窄；新建商品房销售金额连续5个月收窄；中央相关部门支持房地产企业增强流动性，所以房地产开发企业本年到位资金，1至9月份降幅也在收窄，跟上半年相比收窄了2.6个百分点，连续6个月降幅收窄。“所以从这些情况来看，我们感受到房地产的相关政策效应正在逐步释放，而且正在推动房地产向止跌回稳的方向在迈进。”

“随着一揽子的房地产政策的推出和落实，我们对后期房地产市场持乐观态度。”盛来运认为，这次房地产止跌回稳的一揽子政策力度非常大，而且涉及到多个部门多个层面，落实到位一定会有积极的作用。从近期房地产的从业者的预期变化，还有“十一”黄金周实际成交的情况来看，有理由对后续房地产的走势抱乐观态度。

盛来运介绍，国家统计局最近对70个大中城市房地产开发企业和中介机构进行了专门调查，从事房地产的从业人员表示，9月份表示经营乐观的新房从业人员的景气度比上个月提升了10个百分点，二手房提升6.5个百分点。此外，据部分市场机构不完全统计，十一黄金周期间新房成交面积增长了102%，二手房成交面积增长了205%，变化非常明显。“所以我们有理由相信，房地产市场会出现积极的变化。”

(责编：杨曦、吕骞)

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