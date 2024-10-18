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国家统计局：实现全年5%左右经济增速预期目标的信心在增强

2024年10月18日11:46 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者杨曦）国务院新闻办10月18日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度国民经济运行情况。国家统计局副局长盛来运在会上表示，从前三季度的经济运行情况，以及增量政策的实施效果情况来看，推动经济企稳回升的有利条件在增加，四季度经济会延续9月份已经出现的企稳回升态势，实现全年5%左右经济增速预期目标的信心在增强。

具体来看，体现在以下四个方面：

第一，前三季度GDP增长4.8%，为实现全年目标打下了一个坚实的基础。前三季度4.8%的增速是来之不易的。今年以来，宏观环境复杂多变，尤其是外部压力在持续增大，内部又处在结构调整的关键期，结构调整的阵痛在持续释放。但是中国经济顶住了压力，经济运行保持平稳运行态势。这充分证明，中国经济具有强大的韧性和潜力，这个增速是经济未来持续回升的一个基础。

第二，9月份经济运行出现积极变化，这增强了发展的信心。尤其是中央政治局会议后，一批增量政策加快推出落地，这极大增强了市场主体的信心。只要有信心了，企业就愿意去投资，消费者就愿意去消费，一些预期指标出现了积极变化。

第三，政策的合力会增强经济回升的动力。一系列政策无论是对投资、对消费、对产业的发展，都会产生积极的效应。政策还有很大的空间，而且已出台政策的含金量也非常高，这些政策各地正在抓紧落实，使之尽快转成实物工作量，将会极大增强经济发展的动力。中央这次出台的一揽子增量政策，除了总量维持经济稳定增长的一些政策以外，还有一些政策是有利于推动结构优化，有利于推动新质生产力发展的。同时，党的二十届三中全会以后出台的一系列改革方案也正在落地。所以总量政策、产业政策和结构性的改革政策，会相互配合产生合力。

第四，从一些先行指标来看，也能感受到经济企稳回升的态势和积极变化。比如从10月上旬用电量、一些生产资料价格的变化，包括“十一”黄金周的消费情况来看，都预示着四季度经济企稳回升是个大概率事件。价格往往是经济运行很重要的一个先行指标，尤其是生产资料价格，10月上旬与9月下旬相比，监测的50种重要生产资料价格有33种上涨、3种持平，只有14种下降；而9月中旬与9月上旬相比，只有18种上涨，2种持平，30种下降。价格回升有利于企业经营状况的改善。比如钢材价格、化工产品的价格，都是出现了企稳回升的积极变化。“十一”黄金周的数据显示了中国消费的潜力，假期出行的人数在增加，文化和旅游部统计数据显示，“十一”黄金周7天，国内出游人数按可比口径同比增长5.9%，出游花费增长6.3%，出行人数比2019年同期增长7.9%。

(责编：杨曦、吕骞)
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