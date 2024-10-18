人民网北京10月18日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年前三季度国民经济运行情况。国家统计局副局长盛来运在会上表示，9月下旬中央加力出台一揽子增量政策，这些政策有力增强了市场信心，有些政策已经落地，政策效果在逐步显现；有些政策还在加快推出，政策效果的显现还有一个过程。

从前三季度已经出台的政策来看，政策效果比较明显。具体表现为“五个有效”：

一是这些政策有效释放了内需潜力。从消费来看，在消费品以旧换新政策的作用下，前三季度，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长4.4%。有关部门7月份下发文件，安排3000亿元左右超长期特别国债支持“两新”政策的落实，各地加快出台细则，对消费产生积极推动作用。9月份，汽车类零售额增长0.4%，这是在汽车零售已经连续几个月下降，8月份下降7.3%的情况下，实现当月转正。家用电器9月份当月零售增长20.5%，比8月份大幅加快17.1个百分点。文化办公用品类，9月份当月增长10%，上个月为下降1.9%。家具类9月份零售额也是由负转正。

从投资方面看，前三季度，设备工具购置投资同比增长16.4%，比全部投资快13个百分点，拉动全部投资增长2.1个百分点，贡献率超过60%。

二是有效促进了相关产业和产品的生产。前三季度，船舶及相关装置制造、广播电视设备制造、通信设备制造同比增长20.5%、19.8%、12.9%，这三个行业受大规模设备更新带动，增长都比较快。食品制造机械、农产品加工专用设备、包装专用设备产品产量分别增长38.1%、34.6%、11.8%。前三季度，新能源汽车产量增长33.8%，相关充电桩产量增长57.2%，家用电冰箱、空调、智能电视等产品也实现较快增长。

三是有效推动了经济企稳回升。工业、服务业、投资和零售等主要指标都有积极变化，9月份多项生产需求指标边际改善，经济呈现筑底企稳态势。

四是有效改善了市场预期。宏观政策持续加力，有效提振了市场信心，企业对四季度经营状况看好。9月份制造业PMI比上月上升0.7个百分点，生产指数上升1.4个百分点，一些重点监测的企业经营状况，无论是传统行业还是新兴行业，景气度都有明显提升。

五是有效提振了市场活跃度。从金融市场看，股票市场和房地产市场都出现反弹，股市明显反弹，房地产市场成交量趋于活跃。

盛来运表示，中央出台的一系列稳定增长、稳定房地产市场、稳定市场预期的政策和增量政策，正在发挥积极的作用。有些政策还要有个落实的过程，希望各地抓紧出台相应的细则，加力落实中央已经出台的各项政策措施，使这些政策能够释放出更大的潜能，巩固经济企稳回升的态势。

(责编：陈键、吕骞)

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