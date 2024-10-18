人民网北京10月18日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，9月27日，已下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25—0.5个百分点；下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期借贷便利利率下降0.3个百分点。10月18日早上，商业银行已经公布下调存款利率，预计10月21日公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2—0.25个百分点。

针对股票市场，潘功胜表示，支持资本市场稳定发展的两项金融工具，央行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件于10月18日发布实施。

针对货币政策框架，潘功胜表示，在目标体系方面，将把促进物价合理回升作为重要考量，更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用。在执行机制方面，会持续丰富货币政策工具箱，发挥好结构性货币政策工具作用，在公开市场操作中逐步增加国债买卖。央行已与财政部建立了联合工作组，不断优化相关制度安排。在传导机制方面，要不断提高货币政策的透明度，提升金融机构的自主理性定价能力，增强与财政、产业、监管等政策取向的一致性，进一步提升货币政策的传导效率。

(责编：乔业琼、吕骞)

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