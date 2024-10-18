10月17日至19日，2024年世界智能网联汽车大会（WICV）在北京北人亦创国际会展中心举办。大会由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办，以“协同并进 智行未来——共享智能网联汽车发展新机遇”为主题。滴滴自动驾驶携最新技术成果参展，并在大会现场提供无人驾驶接驳服务。

滴滴自动驾驶展台（受访者供图）

展会现场，滴滴自动驾驶展示了目前的主力运营车型XC90。通过搭载滴滴自动驾驶最新的软硬件系统，在核心高性能传感器、车载自动驾驶系统、远程协助系统和前装量产车型深度兼容四个方面实现多层安全冗余，使自动驾驶系统达到更高的安全等级。现场展示的无人化测试视频显示在车流量大的时段，滴滴自动驾驶车辆面对狭窄路段超车、大车占道绕行、无规则车道线的天桥路段等复杂情况，依然能灵活处理。

依托于出行平台的优势，滴滴自动驾驶提出混合派单模式，目前已在北京、广州和上海示范区域内混合派单，连续安全运营超过1500天。此外，为进一步提升用户体验，滴滴自动驾驶优化了区域泊车能力，乘客在自动驾驶示范区域内可灵活选择地点作为起终点进行呼单，无需在指定站点上下车。

智能沙盘展示滴滴自动驾驶慧桔港。（受访者供图）

在展台中央，滴滴自动驾驶通过智能沙盘展示了Robotaxi的智能化运营场景。微缩无人驾驶小车在城市道路中有序穿行，遇到各种突发情况都能巧妙处理，这背后是滴滴自动驾驶慧桔港提供了强大的运营保障。慧桔港由运维中心、业务中心、安全中心、支持中心、用户中心五大中心组成，五大中心高效协同工作，实现了Robotaxi前台运营和后台运维的全流程自动化运转，不仅有效提升自动驾驶车辆的安全性和运营效率，还为用户提供了更智能、便捷的出行体验。

此外，滴滴自动驾驶在大会期间为现场嘉宾提供了无人驾驶试乘体验。在会展中心周边的密集车流环境下，滴滴自动驾驶车辆高效平稳地完成了接驳服务。

大会现场，滴滴自动驾驶提供无人驾驶接驳服务。（受访者供图）

据悉，当前，滴滴自动驾驶与合作伙伴积极推进无人驾驶新能源车量产。今年4月，滴滴自动驾驶与广汽埃安的合资公司安滴科技已获批工商执照，双方将深度融合自动驾驶领先技术和新能源整车制造成熟经验，于2025年推出首款量产L4车型。

(责编：曹淼、李源)

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