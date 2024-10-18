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央行谈降准降息：年底前择机进一步降准0.25至0.5个百分点

2024年10月18日14:17 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上发表主题演讲时表示，降准降息方面，9月27日，已下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点；下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期借贷便利利率下降0.3个百分点，从2.3%下降到2%。

“今天早上，商业银行已经公布下调存款利率，预计下周一（10月21日）公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2-0.25个百分点。四项房地产金融政策已经全部发布。其中，存量房贷利率调整是中央决定的一项重要惠民生政策，惠及5000万户家庭，每年减少家庭的利息支出约1500亿元。支持资本市场稳定发展的两项金融工具，人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天正式发布实施。”潘功胜说。

(责编：罗知之、吕骞)
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