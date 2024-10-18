人民网北京10月18日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，金融监管总局局长李云泽在2024金融街论坛年会开幕式暨全体大会上发表主旨演讲时表示，今年以来，金融监管总局会同住建、发改等部门，先后建立城市房地产融资协调机制、支持小微企业融资协调工作机制，就是通过强化央地联动和部门协同，从供需两端发力打通信贷投放堵点卡点，统筹解决企业融资难和银行放贷难问题。

李云泽指出，在以间接融资为主的国情下，如何更好发挥银行主力军作用，关键是要做到“善贷”“愿贷”“敢贷”。“善贷”，就是要加强信贷能力建设，善于发现并满足市场需求。既要紧扣新一轮科技革命和产业变革的需要，推动信贷管理流程再造和数字化智能化转型，又要用好灵活务实的传统手段，实现需求深度把握、风险全息画像、流程高效衔接。“愿贷”，就是要健全激励约束机制，促进形成放贷内生动力。适应信贷增长由供给约束转向需求引领的变化，综合采取内部转移定价、经济资本分配、考核利润调整等措施手段，充分调动各层级贷款投放的积极性主动性。“敢贷”，就是要落实尽职免责要求，切实解除后顾之忧。金融与风险相伴相生，有风险并不等于失责，关键要看是否履职尽责。要加快制定实施操作性强的尽职免责细则，精准定责、合理免责，鼓励担当作为。

(责编：罗知之、吕骞)

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