今年5月，国家金融监督管理总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，提出“要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务”和“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。养老金融作为其中重要篇章，得到了高度重视和全面推进。

华夏银行紧跟政策引领，面对老年人在健康、医疗、消费等方面日益增长的需求，以及更加注重服务质量和个性化的发展趋势，明确发展方向，多措并举，加快构建多层次、广覆盖、多样化、可持续的养老金融服务体系，大力推进养老金融发展，强化老年消费者权益保护。

畅通业务办理渠道，创新金融产品服务。为满足老年人多样化的金融需求，华夏银行不断创新金融产品与服务，推动养老金融服务的数字化、智能化升级，提升对老年人群体的服务覆盖率和可得性。为让老年人享受到手机银行的便捷服务，特别推出“关怀版”手机银行，放大了图标和页面字号，精简了功能菜单，突出常用功能，保留转账汇款、账户查询、生活缴费等核心业务，支持语音播报，可通过“一键求助”使用视频、电话等服务，实现界面更友好、操作更简单、使用更安全的服务理念。手机银行的远程银行专区支持办理借记卡类、咨询类等视频业务，方便老年人足不出户咨询和办理相关业务。同时还为60岁以上的老年客户建立了电话客服专属服务通道，直接转接人工，并开通服务优先级，让老年客户享受更温暖、更便捷、更高效的专属服务。此外，推出个人养老金账户、养老存款、养老基金及保险等一系列适老金融产品，满足老年客户日益多样化的需求。

升级网点适老化服务，解决金融服务痛点。为提升老年客户的服务体验，华夏银行不断优化服务设施和流程，提升适老化服务水平。网点内已设置无障碍通道、爱心座椅、轮椅、老花镜、放大镜等适老化服务设施设备，同时柜台设立爱心窗口和弹性窗口，如老年人有特殊需要，可协助老年人快捷办理业务。在厅堂叫号系统中单独设有“老年人服务”取号菜单，支持老年人优先办理业务。在智能柜台业务流程中支持使用动画提示及语音提示引导老年客户进行业务操作，并设置了一键呼叫厅堂服务人员按键，以便及时提供服务。同时，面向老年人群体启动厅堂联动服务，从首问负责、等候关怀、耐心沟通、便利服务等方面提供更加贴心和专业的“一站式服务”。

加强金融教育宣传，共建养老金融防线。随着时代与科技水平不断发展，面向老年人的金融陷阱、诈骗套路层出不穷。在9月开展的“金融为民谱新篇 守护权益防风险”活动中，华夏银行通过厅堂微沙龙、行长接待日、国债小课堂等形式，聚焦老年人的现实困难和实际需求，向老年客户普及基础金融知识，强化提示提醒。同时积极开展线下金融教育公益宣传，深入社区、养老院、公园等老年人群体聚集地，通过组织免费体检、节日主题活动、分发宣传资料、提供现场金融咨询等方式，与老年客户交流反诈知识，普及非法金融活动和诈骗案例，增强老年人金融安全意识和自我保护能力，帮助老年群体守护好自身“钱袋子”，把金融惠民利民理念落在实处。

华夏银行方面表示，将牢固树立“以人民为中心”的发展思想，深入践行金融工作的政治性、人民性，持续开展“养老金融”建设，注重保护老年消费者权益，不断创新和完善适老金融服务机制建设，加强技术研发和应用，丰富和优化适老金融产品体系，提供更加优质的养老金融服务，助力老年人实现“老有所依、老有所养、老有所享”的美好愿景。

(责编：董童、李源)

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