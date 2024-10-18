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国际领先！我国乙二醇绿色生产技术获新突破

2024年10月18日15:23 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，我国科研团队以秸秆等生物质为原料生产化学品乙二醇的创新技术近日中试成功，为乙二醇的绿色化生产开辟了新路径。

乙二醇是重要的大宗能源化学品，每年全世界消费量超过3000万吨，主要应用于合成涤纶纤维、聚酯瓶片、防冻液、涂料、医药等领域。我国是乙二醇生产和消费大国，每年的消费量超过2000万吨。目前，乙二醇主要以石油乙烯或煤炭为原料，存在原料不可再生、二氧化碳排放量大、能耗高等缺点。

2008年，中国科学院大连化学物理研究所张涛院士团队在国际上首创纤维素直接催化转化制乙二醇新反应，为生物基乙二醇的生产提供了新途径。在此基础上，张涛院士、郑明远研究员、王爱琴研究员团队与合作企业对该项成果进行了中试开发，于2022年在河南濮阳建成国际首套千吨级生物质催化转化制乙二醇装置，获得了工业级的生物质乙二醇产品，产品分离纯度达到99.9%，品质优于煤炭基乙二醇。

据悉，该技术已获得40余项授权发明专利，具有完善的自主知识产权，并获得2022年辽宁省自然科学一等奖。近日，该中试技术通过了中国石油和化学工业联合会组织的科技成果评价。评价委员会认为，该技术首创了生物质糖一步催化转化制乙二醇新路线，实现了生物质催化转化高选择性制乙二醇由基础研究新发现到千吨级规模应用的跨越，综合技术水平达到国际领先水平。

(责编：赵竹青、吕骞)
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