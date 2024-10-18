10月15日，视源股份亮相第136届中国进出口商品交易会，在现场展示九大解决方案的同时，还介绍了其耗资近20亿元打造、主要面向海外市场的智能制造基地的细节。

视源股份亮相第136届中国进出口商品交易会。（受访者供图）

据介绍，作为一家以显示、控制、连接和交互技术为核心的科技企业，视源股份通过各类智能化终端产品，服务于千行百业的数字化转型。目前，相关产品已拓展至140多个国家，与超过100个品牌客户形成稳定合作。

“随着人工智能技术的应用，使我们的显示交互类产品得到近一步升级，产品功能已经远远超过了一个信息交流的工具，可以让产品运行更流畅、更高效。”视源股份首席技术官杨铭表示。

教育数字化解决方案能够实现自动协助教师生成课件、进行课堂教学分析，极大提升教学效率。视源股份海外事业群副董事长周莉莉表示：“以印尼雅加达理工学院（PNJ）为例，该学院作长期以来依赖传统教学方式，尤其在远程教育上面临挑战，通过引入交互智能平板和课堂捕捉系统，实现了课堂与远程教育的平衡，显著提升了教学效率。”

MAXHUB领效会议交互智能平板能够实现会前远程会议发起、会中实时录制等功能，让会议更加高效便捷。此前，视源股份与西班牙甲级足球联赛球队皇家西班牙人足球俱乐部合作，成为其官方互动显示设备供应商，覆盖从赛事筹备室、会议室，到新闻发布会的全场景应用。

视源股份为全球客户提供满足各区域电视制式的液晶电视主控板卡等核心部件以及整机研发设计、供应链整合、生产制造及品控全链条服务的定制化解决方案。目前，TV主板全球出货量已超7亿片，全球市占率已超 30%。同时，依托在算法、声学、热学、射频等基础领域的技术能力和在器件研究领域的积累，该公司为国内外家电整机客户提供高可靠性、高性价比的控制器、人机交互解决方案，助力进一步提升产品创新能力和综合竞争力。

视源股份自研的算力设备解决方案提供了多种规格尺寸的板卡类产品定制服务及公板产品，能够提供涵盖台式机、AIO一体式电脑、miniP等多种形态、多个行业的整机产品。“在此之外，我们还持续孵化不同方向的业务，像这次展出的智能硬件、生活电器、户用储能等业务在海外市场都有亮眼表现，将会与主营业务一起带动视源股份在海外营收的不断提升。”视源股份生活电器、算力、电力电子事业群董事长林宇升表示。

针对电网不稳定，资源匮乏等用电条件不佳的地区，视源股份打造了储能解决方案。视源股份电力电子事业群总裁郭云龙表示，方案目前已在沙特阿拉伯、阿联酋、巴基斯坦、南非、尼日利亚、荷兰和比利时等国落地。

此外，通过在 LED 产品方面持续的技术创新，视源股份为金融、体育、影视、交通等行业打造了超过30000个应用案例。在商显LCD领域，该公司研发了台式电子桌面屏等产品，以及“门店标牌云”SaaS 服务系统，正助力全球零售业态数字化升级，目前已为全球10 万家品牌门店提供软硬件一体化解决方案。

周莉莉表示，2024年上半年，公司实现营业收入 101.20 亿元，同比增长 21.38%；其中，海外业务实现收入 23.2亿元，同比增长超69%。在全球化拓展中，积极把握市场需求和机遇，持续强化技术核心竞争力。

首先，坚持技术持续创新，2023年研发投入超14亿元，占公司营收比例7%，在技术研发上聚焦多模态、新一代显示和交互技术等前沿科技。

其次，持续加强建设出海产品制造能力，进一步保障出海产品质量。视源股份首席战略资源官段宇介绍：“公司在广州投资20亿建设的智能制造基地项目，充分借助广东省超高清产业链条齐备、顶层设计完善、科研实力雄厚、内容供给丰富的基础优势，突破传统制造工艺、优化产品制造质量、提升制造效率，更好地服务全球客户。”

未来，视源股份将继续加大在海外业务上的投入，通过技术创新不断提升产品和解决方案的竞争力，并且通过全球组织能力的建设，不断加强产品制造能力和本土化服务能力，力争成为全球技术、产品和服务领先的制造业企业，为更多全球用户提供优质产品和服务。

(责编：董童、李源)

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