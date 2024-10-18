报销不用打印车票了！我国铁路客运将全面推广使用电子发票
2024年10月18日15:36 | 来源：新华社
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税务总局、财政部、国铁集团18日联合对外发布公告，自2024年11月1日起，在我国铁路客运领域推广使用全面数字化的电子发票——电子发票（铁路电子客票）。
根据公告，旅客在行程结束或支付退票、改签费用后，可以通过铁路12306网站和移动客户端如实取得电子发票（铁路电子客票）并进行查询、下载和打印。单位可基于电子发票（铁路电子客票）开展无纸化报销、入账、归档、存储等业务。
为方便旅客和单位，铁路客运设置了过渡期，过渡期内“纸电并行”，旅客仍可使用铁路车票报销，单位也可凭铁路车票入账，按规定计算抵扣增值税进项税额。过渡期截至2025年9月30日。
记者：王雨萧
设计：赵怡宁
新华社国内部出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
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