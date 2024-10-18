人民网北京10月18日电 （记者许维娜）网络综艺作为一种广受欢迎的娱乐形式，凭借其广泛的题材选择和灵活多变的表现手法，已经成为长视频平台的优势内容类别。

业界专家表示，随着青年文化热潮的兴起，众多综艺节目以开放、创新和包容的姿态，不断探索与年轻观众的深入对话，实现与社会情感的共鸣，多样化地展现青年潮流生活态度，彰显青春的追求，并传递正能量。

日前，由爱奇艺出品、真果粒独家冠名的时尚生活方式主题展演真人秀《以时尚之名》，因其创新内容和对青年文化洞察受关注。

据悉，该节目选取10位来自不同行业的嘉宾。他们具备出众能力、独特魅力、果敢执行力，对时尚理念有超前感知，入住“时尚之家”后通过组队策划完成五大时尚竞演主题创意大秀比拼。

在“旧物重生计划”主题活动中，一系列生活中不再使用的物品，如废弃衣物、破旧帽子、废弃发箍以及使用过的滑板等，在十位Promoter的巧手之下，经过极限的六小时挑战，被赋予了新的生命，化身为时尚的艺术品。

在“让我宠你吧”主题活动中，节目展示了爱宠纳新仪式，与嘉宾们共同倡导“领养代替购买”的理念，弘扬了社会责任感。这些活动展现了节目对于资源循环利用的重视和对动物福利的深切关怀。

真实的场景、自然的社交互动以及激烈的创意竞赛，使得该节目在引入新颖综艺模式的同时，也构筑了连接平台、品牌与Z世代的桥梁，侧重展现了当代青年真实、果敢、独立的生活态度，为观众带来情感共鸣。

另有专家表示，综艺应兼具娱乐与启发思考功能。一档优秀的综艺如聚焦“时尚生活方式”的节目，应通过个性化展演发挥作用。通过节目中嘉宾分享的真实生活经历和感悟，激励观众以积极健康的态度对待生活，倡导简约、环保、富有品质的生活方式，从而营造良好的社会风尚，在娱乐大众的同时，发挥出积极的社会价值导向作用。

(责编：王连香、吕骞)

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