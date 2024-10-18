人民网北京10月18日电 （记者许维娜）新一轮科技革命和产业变革推动了核心软硬件技术、数据通信、人工智能和模型仿真等领域的创新融合，为工业领域带来技术革新和生态重塑的机遇。

如今，全球工业格局正经历深刻变革，工业4.0时代的到来促使各国纷纷抢占技术高地。在此背景下，专家建议，应加强产业链的协同创新，加速构建自主可控的产业生态，为新型工业化打下坚实的基础。

从宏观层面看，这不仅关乎国家的产业安全，更是在国际竞争中掌握话语权的关键。随着国产操作系统的不断完善与优化，以及用户对安全可靠、自主可控需求的增加，各方正积极部署以进一步提升芯片的供给能力。

日前，2024 龙芯工业生态大会举办。龙芯中科技术股份有限公司董事长胡伟武在大会中介绍了公司在科研方面的新进展。胡伟武介绍，历经二十多年探索，公司坚持CPU自主研发，于2020年推出自主指令系统LoongArch，构建起核心竞争力。当前，公司即将推出的3B6600桌面CPU有望达到7纳米工艺下X86处理器的性能水平。随着CPU性能提升和龙架构软件生态完善，我国正构建起与X86体系、ARM 体系并列的第三套自主信息技术体系。

我国是工业大国，2023年全国工业领域设备投资规模达4.4万亿元，同比增长8.7%，占全社会设备投资的70%以上。

大会现场，37 家龙芯生态伙伴发布数十款基于龙架构的工业计算机、服务器及工业控制器产品及方案。华夏天信、中电启明星、诚迈科技在仪式环节分别发布“龙架构 + 开源鸿蒙”自主工业控制解决方案。华夏天信煤矿控制解决方案用于煤矿生产，中电启明星电力智慧能源终端系统用于能源领域数据采集等，诚迈科技方案助力应用场景开发。

同时，众多企业在大会上展示了他们的特色产品。例如，吉斯凯达展示了国产化自主可控的工业控制器在水利专项的应用；华龙讯达展示了国产PLC和工业操作系统在多领域的应用；中国铁道科学研究院通信信号研究所则展示了铁路信号地面安全计算机平台的自主可控性，并进行了工程示范应用等。

另有专家表示，尽管该行业在实现自主可控的道路上取得了积极进展，但仍面临许多挑战。同时，市场的快速变化也对产品迭代速度提出了更高的要求。因此，该行业不仅需要保持对新技术的敏锐洞察力，提前规划研发方向，还需优化内部管理机制，提升研发和生产效率，增强应对风险的能力。在挑战中把握机遇，持续推动自主可控产业生态的发展壮大。

(责编：王连香、吕骞)

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