人民网北京10月18日电 （记者许维娜）当前，我国正持续推动文化与生态环境的和谐共进，并大力拓展具有地方特色的旅游产业。在这一背景下，各地区正积极探索与自身特色相契合的发展路径。

以青海省玉树藏族自治州为例，近年来其积极参与藏文化（玉树）生态保护实验区建设。秉持“和谐共生”理念，在物质文化遗产保护、自然生态维护以及非物质文化遗产传承等方面积极探索实践。

今年8月，玉树藏族自治州曲麻莱县迎来 2024 年玉珠峰登山大会暨玉珠峰国际登山小镇开营仪式。此次活动有来自国内外的众多登山爱好者参与，地方政府积极协调资源，在活动审批、场地规划、后勤保障等环节提供了有力支持。

“自2010年玉珠峰大本营建立以来，已迎接超过3万名登山爱好者和游客，目睹了无数挑战与梦想的成真。如今，随着现代化登山小镇的竣工，其旅游接待能力将得到提升，有望成为大美青海国际旅游目的地的亮点，109国道上的一颗璀璨‘新星’，以及生态文明的高地。”青海省玉树藏族自治州政府副州长、曲麻莱县委书记谭晟如是说。

“玉珠峰的美丽和壮观超出想象，登山小镇的设施和服务不错，让我感受到温暖。我相信，随着登山小镇发展，玉珠峰会成为更多户外运动爱好者首选地。”一位登山爱好者表示。

在登山活动吸引众多游客的同时，玉树藏族自治州的囊谦县也凭借独特资源开展了旅游体验活动。白扎盐场坐落于此，建场时间早、泉卤品质好，由此衍生出丰富的旅游体验项目。

欣赏草原美景、品尝红盐牦牛肉、体验古法采盐工艺和红盐足浴……在玉树藏族自治州囊谦县，一场关于自然、文化、美食与健康的探索之旅正在悄然展开。

“文旅融合，是高质量发展的核心密码。我们启动实施了囊谦县旅游提质升级行动，按照全区域、全要素、全产业链的核心要求，正打造本地特色旅游发展布局，以乡村旅游为抓手，重点培育盐浴、禅修、温泉、歌舞、陶艺5大康养体验IP，实施体验旅游带动全域旅游，与周边地区大景区的资源共享、线路联通、客源互送，促进共建共享共赢。”玉树藏族自治州囊谦县委副书记、县长西然江措说。

“生态、文化、旅游的融合，是我们探索的一种路径，也是发展中的重要方向。”青海省玉树藏族自治州文体旅游广电局的相关负责人表示，“我们期望通过精心设计的旅游模式，让游客拥有难忘的旅行体验，并且促使他们成为传播玉树特色、守护这片土地的力量。”

在玉树藏族自治州的广袤草原上，一场有关“绿色发展”的行动正逐步开展。在藏文化（玉树）生态保护实验区建设期间，政府联合当地合作社，努力推进“玉树牦牛”“玉树芫根”“玉树蕨麻”等特色农产品的全域有机认证相关工作。

“我们的牦牛获得有机认证后，价格有所提高，也吸引了不少来自各地的消费者，我们的生活有了改善。”一位正在查看牦牛健康状况的牧民带着笑容说。在他身后，是广阔、绿草茂盛的有机草场，一群牦牛正自在地吃草。

今年4月，农业农村部农产品质量安全中心发布 2024 年第一批全国名特优新农产品名录，“玉树牦牛”位列其中。截至目前，玉树藏族自治州有若干农畜产品进入全国名特优新农产品名录，包括玉树牦牛、玉树扎什加羊、玉树黑青稞、玉树芫根、玉树洋芋等，涉及全州农畜产品生产经营主体多家。

“我们确定‘高端、有机、品牌’为生态农牧业发展方向，积极推进全域草场有机认证工作，致力于构建具有玉树特色的生态农牧业品牌体系。”玉树藏族自治州政府相关负责人表示，“通过全域有机认证工作，有助于保障农产品质量安全，有利于提升农产品附加值与市场竞争力，为农民增收开辟新渠道。”

对于未来，玉树藏族自治州文体旅游广电局的相关负责人满怀信心与期待。他说：“我们将持续推动文化、生态与现代生活的融合，让更多人了解并爱上我们的文化。同时，我们期望通过文旅融合，将文化与生态资源转化为推动玉树藏族自治州发展的新动力。”

(责编：王连香、吕骞)

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