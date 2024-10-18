新华社北京10月18日电（记者王雨萧）税务总局、财政部、国铁集团18日联合对外发布公告，自2024年11月1日起，在我国铁路客运领域推广使用全面数字化的电子发票——电子发票（铁路电子客票）。旅客不再需要打印铁路车票（纸质报销凭证），出行和报销更便利。

根据公告，旅客在行程结束或支付退票、改签费用后，可通过铁路12306网站和移动客户端如实取得电子发票（铁路电子客票）并进行查询、下载和打印。单位可基于电子发票（铁路电子客票）开展无纸化报销、入账、归档、存储等业务，推动相关业务数字化转型和“网上办”。单位既可以通过税务数字账户进行电子发票（铁路电子客票）的查询、查验、下载、打印和用途确认等，也可以通过全国增值税发票查验平台查验。单位为增值税一般纳税人的，以电子发票（铁路电子客票）作为增值税扣税凭证，并按现行规定确定进项税额。

为方便旅客和单位，铁路客运设置了过渡期，过渡期内“纸电并行”，旅客仍可使用铁路车票（纸质报销凭证）报销，单位也可凭铁路车票（纸质报销凭证）入账，按规定计算抵扣增值税进项税额。过渡期截至2025年9月30日。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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