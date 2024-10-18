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我国科学家研发出高效钙钛矿-有机叠层太阳能电池

2024年10月18日17:13 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，中国科学院化学研究所李永舫/孟磊研究团队，在高效钙钛矿-有机叠层太阳能电池研究方面取得重要进展，该成果近日发表于国际学术期刊《自然》。

近年来，随着全球对清洁能源需求的增长，太阳能电池技术成为了科研人员探索的重点方向之一。以钙钛矿太阳能电池和有机太阳能电池为代表的新一代可溶液印刷制造的太阳能电池，具有易制备、重量轻、以及可制备成柔性器件等优点，在便携式能源等领域具有重要应用前景。然而，这两类电池在实际应用中仍面临稳定性不足的问题。因此，钙钛矿/有机叠层太阳能电池技术应运而生，为进一步同时提升效率和稳定性提供了新路径。

团队通过研究宽带隙钙钛矿表面的钝化机制，筛选出拥有优势构型的钝化分子（cis-CyDAI2），并实现了开路电压达到1.36伏特、光电转化效率大于18%的宽带隙钙钛矿太阳能电池。然后，进一步将宽带隙钙钛矿太阳能电池与有机太阳能电池结合构建了钙钛矿-有机叠层太阳能电池，最终实现了26.4%的光电转化效率，是目前这类叠层太阳能电池的最高效率，为宽带隙钙钛矿太阳能电池降低电压损失提供了全新思路。

(责编：赵竹青、吕骞)
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