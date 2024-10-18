人民网北京10月18日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称“中消会”）了解到，10月17日由中消会主办的第四届汽车质量技术大会在广西柳州举行。

图为会议现场。来源：中消会

汽车产业是我国经济支柱产业。近年来，在国家政策支持引导下，新能源汽车产业蓬勃发展，已成为推动我国经济增长的重要力量和展示中国创新能力的重要指标。同时，随着汽车智能网联功能日益丰富而产生的质量安全风险，也对行业健康发展带来挑战。

会上，中消会理事长张沁荣表示，汽车“电智化”时代给行业迎来前所未有的机遇，面对新机遇新挑战。

她表示，希望企业要坚持标准引领，提升质量安全管理水平；坚持创新驱动，推进技术研发与应用；坚持合作共享，构建和谐共赢的产业生态。

市场监管总局认证监管司副司长李春江表示，市场监管部门一直以来不断深化制度改革，提升监管的效能，通过强化监督管理，为促进消费者营造放心的环境，积极推行高端品质认证，增加优质供给，推动双边互认，创新质量验证互认的思路，有针对性加强汽车产品国际标准体系的构建和交流合作。

市场监管总局认可检测司副司长张颖表示，在保障产品质量安全、促进产业转型升级和经济提质增效等方面，汽车产品相关检验检测发挥着越来越重要的作用。下一步将进一步完善检测标准，助力电智化时代发展；提高检测能力，保障产品的质量和安全；规范检测行为，推动行业治理能力现代化。

柳州市委副书记、市长张壮介绍到，目前，柳州全市汽车产量累计突破3200万辆，其中新能源汽车产量突破220万辆，并建成国家汽车质量检验检测中心，发展成为全国七大汽车产业示范基地之一。

据悉，会议期间，在中消会指导下，上汽集团、上汽通用五菱、广汽埃安、吉利汽车、比亚迪、中国质量认证中心等车企及技术机构联合启动了汽车电智化时代质量管理体系建设项目。

(责编：王连香、吕骞)

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