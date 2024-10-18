人民网北京10月18日电 （记者许维娜）记者日前从中国互联网协会获悉，《中国互联网企业综合实力指数（2024）》发布会举行。中国互联网协会副秘书长裴玮在会上发布了《中国互联网企业综合实力指数（2024）》报告。

这份报告分析了当前中国互联网企业的发展态势，从中可以看出，2024年中国互联网综合实力企业呈现如下特征：一是收入利润实现双增；二是研发投入趋于收紧；三是财务风险防控良好；四是文娱企业占比最高；五是社会责任披露加强；六是出海动能加快培育；七是市值估值降幅收窄；八是投资规模低位徘徊。

在综合实力企业展现出上述特征的同时，中国互联网成长型企业也有着独特的发展态势。2024年中国互联网成长型企业发展主要呈现以下特征：一是业务规模高速扩张；二是研发力度加大倾斜；三是业务形态丰富多元。

除了综合实力企业和成长型企业，2024年中国网络安全企业发展也呈现出以下特点：一是经营情况多数向好；二是研发强度处于高位；三是产品服务覆盖广泛。

基于对各类企业的深入分析，中国互联网协会于会上发布了2024年中国互联网综合实力前百家企业、2024年中国互联网成长型前二十家企业和2024年中国网络安全前二十家企业名单。

据悉，自2013年以来，中国互联网协会持续开展中国互联网企业综合实力指数研究工作，获得了业界认可。2024年，中国互联网协会再度组织开展中国互联网企业综合实力指数研究工作。

(责编：王连香、吕骞)

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