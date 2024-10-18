人民网北京10月18日电 （记者杜燕飞）“近期，党中央、国务院推出了支持经济稳定增长的一揽子增量政策。”金融监管总局局长李云泽18日在2024金融街论坛年会开幕式暨全体大会上说，金融监管总局将紧紧围绕完成全年经济社会发展目标任务，引导金融机构持续加大金融供给、不断优化资源配置、加快畅通资金循环，全力支持经济回升向好。

银行要做到“善贷”“愿贷”“敢贷”

今年以来，金融监管总局会同住建部、国家发改委等部门，先后建立城市房地产融资协调机制、支持小微企业融资协调工作机制，就是通过强化央地联动和部门协同，从供需两端发力打通信贷投放堵点卡点，统筹解决企业融资难和银行放贷难问题。

李云泽表示，在以间接融资为主的国情下，如何更好发挥银行主力军作用，关键是要做到“善贷”“愿贷”“敢贷”。

他进一步解释说，“善贷”，就是要加强信贷能力建设，善于发现并满足市场需求。既要紧扣新一轮科技革命和产业变革的需要，推动信贷管理流程再造和数字化智能化转型，又要用好灵活务实的传统手段，实现需求深度把握、风险全息画像、流程高效衔接。“愿贷”，就是要健全激励约束机制，促进形成放贷内生动力。适应信贷增长由供给约束转向需求引领的变化，综合采取内部转移定价、经济资本分配、考核利润调整等措施手段，充分调动各层级贷款投放的积极性主动性。“敢贷”，就是要落实尽职免责要求，切实解除后顾之忧。金融与风险相伴相生，有风险并不等于失责，关键要看是否履职尽责。要加快制定实施操作性强的尽职免责细则，精准定责、合理免责，鼓励担当作为。

加大重点领域和薄弱环节支持力度

在优化金融资源供给方面，李云泽介绍，加强超长期国债和专项债的配套资金支持，强化“十四五”规划102项重大工程融资保障。高效服务“两重”“两新”。助力实施提振消费行动，丰富消费金融产品，积极促进服务消费，大力培育新型消费。做好外贸金融服务，推动外贸保稳提质。

在助推房地产市场止跌回稳方面，李云泽表示，加快城市房地产融资协调机制扩围增效，切实做到“应进尽进”“应贷尽贷”“能早尽早”。推动银行机构用好用足政策性和商业性金融工具，促进盘活存量闲置土地、消化商品房库存。

在加大耐心资本培育力度方面，李云泽说，鼓励金融资产投资公司在支持科技创新方面发挥更大作用。新一批18个试点城市签约意向性基金规模已超过2500亿元。支持符合条件的保险机构新设私募证券投资基金，加大入市稳市力度。

为满足企业融资需求，李云泽表示，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁加大对民营企业小微企业支持力度。按照“直达基层、快速便捷、利率适宜”目标，推动小微企业融资协调工作机制尽快落地见效。加快落实中小微企业无还本续贷政策，扩大覆盖范围，降低“过桥”成本，切实提高企业获得感。

积极营造良好的金融环境

“当前，重点领域风险正在稳步有序收敛，银行业保险业保持稳健运行，风险总体可控。我们将坚持在发展中化解风险，以高水平安全保障高质量发展。”李云泽说。

李云泽进一步表示，拓宽资本补充渠道，支持大型银行加快补充核心一级资本，拓展信贷增长空间。引导各类银行保险机构完善定位和治理，强化内部控制和风险管理，提高风险抵御能力。

加强配套政策保障。深化信用信息共享，促进银政企高效对接，完善风险分担补偿机制，严厉打击非法中介，着力优化金融服务生态。

坚持精准规范执法。聚焦“关键人”“关键事”“关键行为”，防控实质风险，解决实际问题，把好监管边界，实现政策效果、法律效果、社会效果相统一。

守牢金融安全底线。有序推动中小金融机构改革化险，把握好时度效，坚决防止风险外溢。加强利率传导和资产负债管理，有效应对净息差收窄和利差损风险。指导银行机构配合做好隐性债展期重组置换，积极支持化解地方政府债务风险。

(责编：王连香、吕骞)

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