作为“四大海产”

之一的带鱼

可谓是中国人餐桌上

最常见的海鲜

无论身处南北东西

还是内陆沿海

对带鱼的味道总不陌生

“海鲜顶流”

带鱼属于洄游性鱼类

跟其他鱼不同

有“竖立”游走的习惯

我国沿海的带鱼

可以分为南、北两大类

北方带鱼个体较南方带鱼大

它们在黄海南部越冬

春天游向渤海

形成春季鱼汛

秋天结群返回越冬地

形成秋季鱼汛

南方带鱼每年沿东海西部边缘

随季节不同作南北向移动

春季向北作生殖洄游

冬季向南作越冬洄游

故东海带鱼有春汛和冬汛之分

东海带鱼中久负盛名的

舟山带鱼

性凶猛、贪吃

每年立冬前后

为了越冬索饵来到舟山渔场

形成渔汛

以冬至前后最旺

故有渔谚云

“小雪小捕，大雪大捕”

冬至刚过到次年的惊蛰

都是品尝舟山带鱼的好机会

因为冬至时生长在长江口的

舟山带鱼要准备越冬

便会在体内蓄存脂肪

通过营养积累

不饱和脂肪酸含量提高

也更为肥嫩

舟山人有句方言

叫做“肉头飘”

说的就是舟山带鱼

肉质鲜美丰腴

入口松软绵密

让人飘飘欲仙

“东海鱼仓”

舟山渔场

是我国最大的渔场

东侧为舟外渔场

南连渔山渔场

北接长江口渔场

面积约5.3万平方公里

辽阔的海域蕴藏着

1160余种海洋生物

其中100多种具有

较高经济价值的鱼类

在此繁殖、生长

舟山渔场之所以

能成为举世闻名的海洋宝库

主要因其地处外海高盐水系

与沿岸低盐水系

及黄海冷水团的交汇海区

给各种不同习性鱼类的栖息繁育

创造了良好的条件

长江、钱塘江、甬江等

水系的汇入

带来大量营养物质

为鱼类育肥生长

提供了丰富的饵料

此外

舟山渔场底质平坦

水深一般都在40米以内

底质以粉砂质软泥

和黏土质软泥为主

既适宜于鱼类的栖息繁衍

又便于渔船的操作生产

渔场上岛屿星罗棋布

有利于各种不同的鱼类

根据自身的不同要求

在不同的季节

到各个适宜的海区

进行产卵、索饵、栖息、成长

2022年

全国海洋捕捞产量950.9万吨

其中浙江省257.2万吨

稳居全国第一

全国带鱼捕捞产量90.3万吨

浙江省占到37.2万吨

有近8.5万吨来自舟山

“至鲜之味”

“春节黄鱼咕咕叫

要听阿哥踏海潮

夏季乌贼加海蜇

猛猛太阳背脊焦

秋季杂鱼由侬挑

网里滚滚舱里跳

北风一吹白雪飘

风里浪里带鱼钓”

一曲《四季渔歌》

唱出舟山作为

“东海鱼仓”的丰饶

由于带鱼一直生活在

较深的水域中

经常耐受比在空气中

大得多的压力

当被捕捞离水后

外界压力突然降低

体内会发生一些致命的变化

所以捕捞离水后存活时间较短

只有在渔民打捞后迅速回岸

才有机会买到新鲜的带鱼

日常在水产市场买到的

通常都是冻带鱼

舟山渔区水产冷冻厂出现之前

捕获的带鱼除“冰鲜船”

用冰保鲜运销各地外

大多就地抄咸

除此之外

风带鱼、带鱼鲞

也是当地常见的加工方式

目前

舟山带鱼销售区域覆盖

北京、黑龙江、新疆

内蒙古、上海、江苏等

21个省份

并出口日本、韩国、澳大利亚

西欧等国家和地区

让来自东海的味道

飘向世界各地

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 戴谦 刘云 常国水

策划｜翟巧红 张素玲

文案｜刘欣蔚 刘雅欣

字体｜万祥生

设计｜马滢滢 张素玲

支持｜舟山市委宣传部 舟山市海洋经济发展局

数据｜《中国农村统计年鉴2023》 《2023中国渔业统计年鉴》《浙江统计年鉴2023》 《舟山统计年鉴2023》

(责编：王连香、吕骞)

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