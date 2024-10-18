人民网北京10月18日电 （方经纶）10月18日上午，由中国国际贸易促进委员会粮食行业分会、国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心主办的第六届中国粮食交易大会在湖北武汉开幕。

据国家粮食储备局相关负责人介绍，本届大会实现了两个首次突破。一是大会首次在长江经济带和南方粮食主产区省份举办，参展企业、参会人员规模均创历史新高，为全国粮食产销区之间优势互补、深化合作创造更好条件、更多机会。

二是本届首次开辟国际展区，17个国家的涉粮企业积极参展，为粮食领域国际交流合作注入了新活力，为立足新发展格局增强粮食安全保障能力提供了新助力。

“中国粮食交易大会自创办以来，交易规模持续扩大，交流范围愈加广泛，合作成果日益丰硕，在做好粮食市场和流通文章、保障国家粮食安全中发挥了重要作用。”国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长刘焕鑫在大会开幕式上表示。

据了解，本届粮食交易大会以“粮安天下聚合力、产销融通促发展”为主题，展览面积6万平方米，全国31个省（区、市）超3000家企业、逾2万人参展参会。同期开展中央和国家机关定点帮扶县农副产品产销对接活动，为393个脱贫县850家合作社和企业提供产品展示和交流合作平台。

(责编：王连香、吕骞)

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