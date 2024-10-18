10月18日，中国经济“三季报”发布：2024年前三季度GDP同比增长4.8%，经济运行总体平稳、稳中有进。尤为值得注意的是，9月份多数生产需求指标好转，市场预期改善，推动经济回升向好的积极因素累积增多，经济运行呈现出筑底企稳态势。

“企稳回升”表现在哪里？

——表现在多数指标的边际改善。

生产端，工业、服务业均呈现边际改善。9月份，规模以上工业增加值同比增长5.4%，工业增速下滑4个月后止跌回升；服务业生产指数增长5.1%，比8月份提升0.5个百分点。

需求端，消费、投资出现积极变化。一方面，消费潜力持续释放。三季度以来，“两新”政策加力实施，家电、汽车销售持续火热。9月份，社会消费品零售总额同比增长3.2%，比8月份提升1.1个百分点。另一方面，投资增速止跌回稳。前三季度，固定资产投资同比增长3.4%，跟1至8月份持平。

——表现在市场活跃度的改观。

社会公众感触最直接的，是房地产市场出现了积极变化。“项目到访量同比增加50%，成交量同比增加30%。明显感觉到客户购房意愿强烈。”国庆期间，重庆市渝北区青云阙项目售楼部人头攒动。“四个取消、四个降低、两个增加”，政策“组合拳”落地，房地产开发投资、新建商品房销售等主要指标降幅继续收窄，9月底以来，一手房看房量、到访量、签约量明显增加，二手房交易量持续上升。

股市活力也在增强。8月份，沪深股市股票成交量下降15.3%，但是9月份大幅增长，成交量增长32.7%。

“企稳回升”得益于什么？

——得益于中国经济长期向好的基本面。

一季度GDP同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%……今年以来，尽管二季度、三季度中国经济增长略有波动，但从累计增速看，“稳”的基调没有变。而且，波动幅度不大，均在“5%左右”的预期目标附近。就业、物价总体平稳，国际收支基本平衡。支撑经济大盘的“宏观四角”运行平稳。

从环比看，三季度国内生产总值增长0.9%。2022年第三季度以来，中国的GDP环比增速已经连续9个季度保持正增长，“中国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变”。

基本面长期向好，中国经济就不惧短期波动，就会稳中有进，沿着高质量发展轨道稳步前行。透过“三季报”，能看到欣欣向荣的新质生产力——前三季度高技术产业投资保持较快增速，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.1%；能看到更加浓厚的绿色底色——新能源汽车、锂电池、光伏等绿色产品产量保持两位数增长；能看到高水平对外开放撬动的广阔空间——前三季度，货物出口186147亿元，同比增长6.2%。总体看，中国经济高质量发展、稳中有进的大趋势没有变。

——得益于有力有效的宏观政策。

外部环境变乱交织，风险挑战增多；国内经济处在结构调整转型的关键阶段，周期性矛盾和结构性矛盾相互交织……面对新情况、新问题，以习近平同志为核心的党中央总揽全局、科学决策，及时加强宏观调控。特别是9月下旬中央政治局会议召开后，一揽子增量政策加快推出，极大增强了市场信心、激发了市场活力。

加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场……五方面增量政策覆盖财政、金融、消费、投资、房地产、股市、就业、民生等诸多领域。增量政策叠加存量政策，取向一致、协调配合、统筹推进，形成共促高质量发展的强大合力，为实现全年发展目标提供更有力支撑。

“企稳回升”会带来什么？

——会带来市场预期的持续好转。

9月份，制造业采购经理指数为49.8%，比8月上升0.7个百分点，经济景气水平总体有所回升。

国家发展改革委信息中心数据显示，三季度与企业扩产相关的中标项目数量同比上升5.8%，其中9月同比增长28.4%，为今年以来最高增速。

国家统计局对10万家大型企业进行的调查显示，预期四季度经营状况乐观的规上工业企业占比环比提升1.3个百分点。

在一揽子增量政策出台后，高盛集团上调了对中国2024年和2025年经济增长的预测。

现代市场经济是信心经济。预期稳了、信心强了，将激发更大的发展动能。

——会增强完成全年目标任务的信心和底气。

“10月上旬用电量，一些生产资料价格的变化，国庆假期的消费情况，都预示着四季度经济企稳回升是个大概率事件。”国家统计局副局长盛来运说。

从前三季度“稳中有进”的总体表现，到9月份积极因素的累积增多，从预期好转显示的“热度”到先行指标释放的“暖意”……一系列因素说明，推动中国经济企稳回升的有利条件在增加，四季度经济会延续9月份已经出现的企稳回升态势。

下一步经济工作怎么干？正视困难、坚定信心，抓住重点、主动作为，干字当头、众志成城。

“遵道而行，但到半途须努力；会心不远，要登绝顶莫辞劳”。认真贯彻落实党中央决策部署，锚定高质量发展这一首要任务，全力抓好第四季度经济工作，努力实现全年经济社会发展目标，我们有条件、有能力、更有信心。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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