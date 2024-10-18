新华社北京10月18日电（记者李延霞、鲁畅）以“信任和信心——共商金融开放合作 共享经济稳定发展”为主题的2024金融街论坛年会18日在京开幕。围绕年会主题，与会嘉宾深入交流、凝聚共识。

北京市委书记尹力表示，北京是国际金融投资的重要目的地。面向未来，北京将加快建设充满活力的现代金融体系，全面提升服务国家金融管理功能的水平。着力完善金融服务设施体系，服务国家重要金融平台建设，支持国际金融设施在京布局；着力构建有利于创新的金融市场体系，培育一流投资机构，发展耐心资本；着力打造充满活力的金融发展生态，加强国际金融交往与合作；着力维护安全稳定的金融环境，守牢金融安全底线。

中国人民银行行长潘功胜表示，近期一揽子政策的发布实施，有力提振了社会信心，对于促进经济金融平稳运行发挥了较好作用。中国人民银行将聚焦服务高质量发展这一首要任务，加强货币政策和宏观审慎政策逆周期调控力度，提升金融支持政策的精准性、有效性，为经济稳定增长、结构调整创造良好的货币金融环境，稳步扩大金融高水平开放，促进经济动态平衡。

国家金融监督管理总局局长李云泽表示，金融监管总局将紧紧围绕完成全年经济社会发展目标任务，引导金融机构持续加大金融供给、不断优化资源配置、加快畅通资金循环，全力支持经济回升向好。着力优化信贷管理模式，加强信贷能力建设；聚焦重点领域和薄弱环节，加大金融支持力度；统筹发展和安全，积极营造良好金融环境。

中国证监会主席吴清表示，资本市场在金融运行中牵一发而动全身。证监会将进一步全面深化资本市场改革，坚持市场化、法治化方向，深化资本市场投融资综合改革，健全推动上市公司高质量发展和增强市场内在稳定性的体制机制，针对一二级市场定价、投资者保护等制约市场功能发挥的重点难点问题，以典型案例为切入点带动制度完善。

新华通讯社社长傅华表示，当前中国经济正处在爬坡过坎的关键时期，深化信任、提振信心至关重要，既需要经济金融主管部门持续释放增量政策的“硬举措”，也需要新闻舆论机构大力营造积极有利的“软环境”。新华社将忠实履行为党和人民事业鼓与呼的职责使命，深入宣传阐释习近平经济思想，全力唱响经济发展“主旋律”，当好舆论引导的排头兵，为以金融高质量发展全面推进中国式现代化贡献新的更大力量。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新表示，国家外汇局将扎实推进外汇领域深层次改革和高水平开放。聚焦经济回升向好和高质量发展，加力推动银行外汇展业改革提质扩面；聚焦高水平对外开放，着力提升资本项目开放的质量；聚焦政策实效和人民群众切实感受，加强政策评估和市场沟通；聚焦提升开放监管能力和风险防控能力，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理。

国际清算银行总经理阿古斯丁·卡斯滕斯在视频演讲中表示，信任是公共政策成功的关键因素，是政策有效性与合法性的基础。作为推动世界经济增长的重要引擎，中国内需增强将使全球受益，将为全球经济注入新动能，有力维护全球货币与金融稳定。

本届金融街论坛年会由北京市人民政府、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、新华社、国家外汇局共同主办。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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