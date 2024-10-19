本报记者 徐佩玉

国家统计局数据显示，前三季度国内生产总值（GDP）949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。国家统计局副局长盛来运在国新办10月18日举行的新闻发布会上表示，前三季度，国民经济运行总体平稳、稳中有进，9月份主要经济指标出现积极变化，推动经济向上向好的积极因素在累积增多，实现5%左右预期目标的信心在增强。

经济运行企稳回升

盛来运表示，前三季度中国经济运行有三个突出特点：

国民经济运行稳的总基调没有改变。

前三季度经济增长4.8%，其中一季度增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。这些指标波动幅度不大，且在预期目标附近。同时，就业、物价运行总体平稳，国际收支基本平衡，外贸形势总体好于预期。从增长、就业、通胀、国际收支这四大宏观指标来看，前三季度经济运行总体平稳。

高质量发展扎实推进的大趋势没有变。

从创新发展来讲，前三季度，高技术产业的投资继续保持较快增速，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.1%，比规模以上工业平均增速高3.3个百分点。从协调发展来看，制造业增加值占规模以上增加值的比重继续提升，高技术产业投资占比继续提高。从绿色发展来看，以新能源汽车、锂电池、光伏“新三样”为代表的绿色产业继续保持两位数的高增长。从开放发展来看，对共建“一带一路”国家的出口增速高于平均增速。从共享发展来看，居民收入前三季度增速略高于GDP增速，且民生保障有力有效，粮食安全、能源保供取得新成效。

经济运行呈现出企稳回升的态势。

从生产来看，规模以上工业增加值9月份同比增长5.4%，比8月份回升0.9个百分点，这是在工业增速下滑4个月后的首次止跌回升。服务业生产指数增长5.1%，比8月份提升0.5个百分点。从需求来看，社会消费品零售总额9月份增长3.2%，比8月份提升1.1个百分点。1—9月份，固定资产投资同比增长3.4%，跟1—8月份持平，这是在固定资产投资增速连续多个月下滑后首次止跌回稳。从市场预期看，9月份制造业采购经理指数（PMI）比8月份提升0.7个百分点。根据国家统计局对10万家大型企业进行的经营调查，预期四季度经营状况乐观的规模以上工业企业占比环比提升1.3个百分点，同比提升0.9个百分点，反映了市场预期在积极改善。

新质生产力加快形成

从最新数据来看，新质生产力在加快形成。

创新投入继续增加，创新成果不断涌现。去年，中国研发投入R&D经费的总量首次超过3.3万亿元人民币，居世界第二，对推动高科技产业、推动创新发挥了重要作用。今年，世界知识产权组织报告显示，中国的创新指数排位又升了1位至第11位。前三季度，高技术产业投资同比增长10%，比固定资产投资增长高6.6个百分点，且高技术产业投资对全部固定资产投资增长的贡献率达到27.1%。今年前8个月，发明专利授权量同比增长20%以上。

新产业加快发展，新业态、新模式加快形成。前三季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.1%，比规模以上工业增速高3.3个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业增加值前三季度增长11.3%，明显高于服务业的增速。网上零售额这种新业态继续保持较高增速，实物商品网上零售额前三季度增长7.9%，网上零售额中的即时零售、直播带货等保持较高增速。

“这是个量变到质变的过程，中国经济转型和高质量发展最终要靠科技支撑，要靠新质生产力加快形成。”盛来运说，随着这种增量政策落地、改革政策到位，中国的新质生产力发展具有较大空间。

有信心完成全年目标

“前三季度GDP增长4.8%，为实现全年目标打下了坚实基础。”盛来运表示，今年以来，宏观环境复杂多变，外部压力在持续增大。中国经济顶住了压力，经济运行保持平稳运行态势。这充分证明，中国经济具有强大的韧性和潜力，这个增速是经济未来持续回升的基础。

政策的合力会增强经济回升的动力。盛来运表示，一系列政策无论是对投资、对消费、对产业的发展，都会产生积极效应。各地正在抓紧落实相关政策，使之尽快转成实物工作量，这将极大增强经济发展的动力。总量政策、产业政策和结构性的改革政策，会相互配合产生合力。

从一些先行指标中也能感受到经济企稳回升的态势和积极变化。盛来运说，10月上旬用电量、一些生产资料价格的变化，包括“十一”黄金周的消费情况，都预示着四季度经济企稳回升是个大概率事件。比如，10月上旬与9月下旬相比，监测的50种重要生产资料价格有33种上涨、3种持平，只有14种下降；而9月中旬与9月上旬相比，只有18种上涨，2种持平，30种下降。价格回升有利于企业经营状况的改善，钢材价格、化工产品的价格，都出现了企稳回升的积极变化。再如，文化和旅游部统计数据显示，“十一”黄金周7天，国内出游人数按可比口径同比增长5.9%，出游花费增长6.3%，出行人数比2019年同期增长7.9%。

“综合判断，四季度经济会延续9月份已经出现的企稳回升态势。我们对完成全年目标充满信心。”盛来运说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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