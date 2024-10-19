本报北京10月18日电 （记者欧阳洁）记者从南京海关获悉：今年前三季度，长江经济带11省市外贸进出口总值达14.61万亿元，规模创历史同期新高，占全国进出口总值的45.2%。其中，江苏省外贸进出口4.12万亿元，增长7.7%，地区外贸占长江经济带外贸总值的28.2%，位列长江经济带首位。

“长江经济带外贸发展呈现出几个特点：首先是出口产品结构优化，集成电路、汽车等产品出口快速增长，船舶、家电等传统优势产品向高附加值转型，出口保持稳步增长。其次，民营企业占据半壁江山，在消费电子等领域发挥主导作用。外资企业在计算机通信行业持续深耕。此外，自主品牌出口比重稳步提升，对金砖国家、东盟等新兴市场出口明显增长。”南京海关统计分析处副处长张欣表示，高新技术产品成为长江经济带外贸的重要增长力量。长江经济带11省市高新技术产品进出口4.1万亿元，增长7.7%，占同期全国高新技术产品进出口总值的48.6%。

数据同时显示，前三季度，长江经济带11省市对共建“一带一路”国家进出口6.62万亿元，增长4.9%，占同期全国对共建“一带一路”国家进出口总值的43.5%；对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口4.48万亿元，增长1.9%，占同期全国对RCEP其他成员国进出口总值的46.5%。

《 人民日报 》（ 2024年10月19日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经