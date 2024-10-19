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第二十四届“蓝洽会”在青岛举办

2024年10月19日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报济南10月18日电  （记者王沛）10月18日，2024青岛国际人才创新创业周暨第二十四届“蓝洽会”在青岛西海岸新区举办。

　　本届“蓝洽会”延续以往“聚才聚力、创赢未来”的主题，设有“人才环境推介及需求发布、海外人才服务工作座谈会、重点产业海外高层次人才产学研项目洽谈会、智引全球蓝色招聘活动、海外英才平度行”等板块，聚焦留学精英人才和产业急需紧缺人才，征集并发布重点企事业单位5820个海外高层次人才需求，来自22个国家和地区的80名海外高层次人才携项目、技术对接洽谈，10个重点项目现场签约。

　　本届“蓝洽会”以线上线下相结合的形式开展海内外人才招聘活动，并组织高校院所、研究机构以及青岛市重点企事业单位152家参与推介招聘，搭建起用人单位与海内外人才的供需对接平台，实现人才与岗位的精准匹配。

　　自2001年起，“蓝洽会”已累计发布海外人才岗位需求超2.5万个，吸引1.4万余名海外高层次人才回国创新创业，创办580余家高新技术企业。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月19日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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