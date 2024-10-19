第二十四届“蓝洽会”在青岛举办
2024年10月19日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报济南10月18日电 （记者王沛）10月18日，2024青岛国际人才创新创业周暨第二十四届“蓝洽会”在青岛西海岸新区举办。
本届“蓝洽会”延续以往“聚才聚力、创赢未来”的主题，设有“人才环境推介及需求发布、海外人才服务工作座谈会、重点产业海外高层次人才产学研项目洽谈会、智引全球蓝色招聘活动、海外英才平度行”等板块，聚焦留学精英人才和产业急需紧缺人才，征集并发布重点企事业单位5820个海外高层次人才需求，来自22个国家和地区的80名海外高层次人才携项目、技术对接洽谈，10个重点项目现场签约。
本届“蓝洽会”以线上线下相结合的形式开展海内外人才招聘活动，并组织高校院所、研究机构以及青岛市重点企事业单位152家参与推介招聘，搭建起用人单位与海内外人才的供需对接平台，实现人才与岗位的精准匹配。
自2001年起，“蓝洽会”已累计发布海外人才岗位需求超2.5万个，吸引1.4万余名海外高层次人才回国创新创业，创办580余家高新技术企业。
《 人民日报 》（ 2024年10月19日 05 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 实现两个首次！第六届粮食交易大会在汉开幕
- 人民网北京10月18日电 （方经纶）10月18日上午，由中国国际贸易促进委员会粮食行业分会、国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心主办的第六届中国粮食交易大会在湖北武汉开幕。 据国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，本届大会实现了两个首次突破。…
- 评论
- 关注